Dünyanın En İyi 20 Deniz Ürünü Yemeği Açıklandı, Türkiye'yi Kalamar Tava Temsil Etti
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20. sırada İspanya'dan gambas al ajillo var.
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19. sırada Japonya'dan sake nigiri sushi var.
18. sırada Meksika'dan camarones al mojo de ajo var.
17. sırada Japonya'dan hotate nigiri sushi var.
16. sırada ABD'den Maine-style lobster roll var.
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15. sırada Yunanistan'dan kalamarakia tiganita var.
14. sırada Finlandiya'dan lohikeitto var.
13. sırada Peru'dan jalea var.
12. sırada Endonezya'dan batagor var.
11. sırada Peru'dan ceviche mixto var.
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10. sırada Peru'dan ceviche de conchas negras var.
9. sırada Japonya'dan maguro nigiri sushi var.
8. sırada Meksika'dan tacos gobernador var.
7. sırada Japonya'dan kaisendon var.
6. sırada İspanya'dan vieiras en su concha var.
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5. sırada Türkiye'den kalamar tava var.
4. sırada Finlandiya'dan loimulohi var.
3. sırada Japonya'dan chutoro nigiri sushi var.
2. sırada Japonya'dan otoro nigiri sushi var.
Zirvede Peru'dan conchitas a la parmesana var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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