Dünyanın En İyi 20 Deniz Ürünü Yemeği Açıklandı, Türkiye'yi Kalamar Tava Temsil Etti

Sushi pirinci üzerine çiğ somon, ton balığı, karides ve deniz tarağı gibi çeşitli deniz ürünlerinin yerleştirilmesiyle hazırlanan bu geleneksel kase yemeği, malzemelerin tazeliğiyle öne çıkıyor. Diğer sushi çeşitlerinden farklı olarak pirinç ve deniz ürünleri tek bir kasede sunuluyor, böylece her malzemenin kendine özgü lezzeti bir arada deneyimleniyor.