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Dünyanın En İyi 20 Deniz Ürünü Yemeği Açıklandı, Türkiye'yi Kalamar Tava Temsil Etti

Dünyanın En İyi 20 Deniz Ürünü Yemeği Açıklandı, Türkiye'yi Kalamar Tava Temsil Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 21:33
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Dünya mutfaklarının en sevilen deniz ürünleri lezzetleri 20'lik bir listede sıralandı. Japonya'dan Akdeniz'e uzanan listede Türk mutfağının bir lezzeti de kendine yer buldu. Peru mutfağının ve Japon sushi çeşitlerinin öne çıktığı listenin zirvesindeki yemek de dikkat çekiyor.

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20. sırada İspanya'dan gambas al ajillo var.

20. sırada İspanya'dan gambas al ajillo var.

Sarımsak ve zeytinyağında pişirilen karideslerle hazırlanan gambas al ajillo, acı biber ve maydanozla tatlandırılıyor. Genellikle sıcak servis edilen yemek, zeytinyağına bandırılan taze ekmekle birlikte tüketiliyor.

19. sırada Japonya'dan sake nigiri sushi var.

19. sırada Japonya'dan sake nigiri sushi var.

Sirkeyle tatlandırılmış pirincin üzerine yerleştirilen taze somon dilimleriyle hazırlanan sake nigiri sushi, Japon mutfağının en sevilen lezzetleri arasında sayılıyor. Genellikle soya sosu, wasabi ve zencefil eşliğinde servis ediliyor.

18. sırada Meksika'dan camarones al mojo de ajo var.

18. sırada Meksika'dan camarones al mojo de ajo var.

Sarımsak, tereyağı ve çeşitli baharatlarla hazırlanan camarones al mojo de ajo, aromatik sosuyla öne çıkan bir karides yemeği. Genellikle limon suyu ve taze otlarla tatlandırılıp sıcak servis ediliyor.

17. sırada Japonya'dan hotate nigiri sushi var.

17. sırada Japonya'dan hotate nigiri sushi var.

Sirkeli sushi pirincinin üzerine yerleştirilen deniz tarağıyla hazırlanan hotate nigiri sushi, hafif tatlımsı aroması ve yumuşak dokusuyla dikkat çekiyor. Genellikle az miktarda soya sosu ve wasabi eşliğinde servis ediliyor.

16. sırada ABD'den Maine-style lobster roll var.

16. sırada ABD'den Maine-style lobster roll var.

Taze ıstakoz eti, mayonez ve hafif baharatlarla hazırlanan bu sandviç, tereyağında kızartılmış yumuşak bir ekmeğin içinde servis ediliyor. Deniz ürünlerinin doğal lezzetini ön plana çıkaran klasik tat, özellikle yaz aylarında büyük ilgi görüyor.

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15. sırada Yunanistan'dan kalamarakia tiganita var.

15. sırada Yunanistan'dan kalamarakia tiganita var.

İnce halkalar halinde kesilen kalamarlar unlanıp kızgın yağda altın sarısı ve çıtır bir kıvam alana kadar kızartılıyor. Genellikle limon dilimleri ve çeşitli soslarla servis edilen yemek, dışının çıtırlığı ve içinin yumuşak dokusuyla öne çıkıyor.

14. sırada Finlandiya'dan lohikeitto var.

14. sırada Finlandiya'dan lohikeitto var.

Somon balığı, patates, havuç ve pırasayla hazırlanan bu kremalı çorba, yumuşak içimi ve hafif aromasıyla öne çıkıyor. Dereotu ve kremayla zenginleştirilen yemek, özellikle soğuk havalarda sıcak ve doyurucu bir seçenek olarak tercih ediliyor.

13. sırada Peru'dan jalea var.

13. sırada Peru'dan jalea var.

Balık, kalamar, karides ve diğer deniz ürünlerinin pane harcıyla kaplanıp kızartılmasıyla hazırlanan jalea, çıtır dokusuyla dikkat çekiyor. Genellikle kırmızı soğan, limon suyu ve kişnişle hazırlanan ferahlatıcı bir sos eşliğinde servis ediliyor.

12. sırada Endonezya'dan batagor var.

12. sırada Endonezya'dan batagor var.

Balık ve tofu karışımının hamur haline getirilip kızartılmasıyla hazırlanan bu sokak lezzeti, dışı çıtır içi yumuşak dokusuyla öne çıkıyor. Genellikle fıstık sosu veya tatlı acı soslarla servis edilerek farklı tatları bir araya getiriyor.

11. sırada Peru'dan ceviche mixto var.

11. sırada Peru'dan ceviche mixto var.

Balık, karides, kalamar ve diğer deniz ürünlerinin limon veya misket limonu suyuyla marine edilmesiyle hazırlanan ceviche mixto, ferah ve ekşi aromasıyla öne çıkıyor. Kırmızı soğan, kişniş ve acı biberle zenginleştirilen yemek genellikle soğuk servis ediliyor.

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10. sırada Peru'dan ceviche de conchas negras var.

10. sırada Peru'dan ceviche de conchas negras var.

Siyah deniz kabuklularının limon suyu, kırmızı soğan, kişniş ve acı biberle harmanlanmasıyla hazırlanan bu yemek, yoğun aroması ve kendine özgü lezzetiyle dikkat çekiyor. Genellikle soğuk servis edilen yemekte ekşi ve baharatlı tatlar bir araya geliyor.

9. sırada Japonya'dan maguro nigiri sushi var.

9. sırada Japonya'dan maguro nigiri sushi var.

Ton balığının yoğun, hafif metalik aroması ve etli dokusu, maguro nigiri sushiyi diğer çeşitlerden ayırıyor. Yağ oranına göre rengi ve lezzeti değişen ton balığı, sade pirinçle bir araya gelerek balığın kendine özgü tadını ön plana çıkarıyor.

8. sırada Meksika'dan tacos gobernador var.

8. sırada Meksika'dan tacos gobernador var.

Karides, eritilmiş peynir, biber ve soğanın bir araya geldiği bu taco çeşidi, tereyağında veya tavada kızartılan tortilla ekmeğiyle hazırlanıyor. Dışı hafif çıtır, içi bol malzemeli olan lezzet, deniz ürünlerinin peynirle buluştuğu doyurucu bir sokak yemeği olarak öne çıkıyor.

7. sırada Japonya'dan kaisendon var.

7. sırada Japonya'dan kaisendon var.

Sushi pirinci üzerine çiğ somon, ton balığı, karides ve deniz tarağı gibi çeşitli deniz ürünlerinin yerleştirilmesiyle hazırlanan bu geleneksel kase yemeği, malzemelerin tazeliğiyle öne çıkıyor. Diğer sushi çeşitlerinden farklı olarak pirinç ve deniz ürünleri tek bir kasede sunuluyor, böylece her malzemenin kendine özgü lezzeti bir arada deneyimleniyor.

6. sırada İspanya'dan vieiras en su concha var.

6. sırada İspanya'dan vieiras en su concha var.

Deniz tarağı, kendi kabuğunun içinde tereyağı, sarımsak, maydanoz ve çeşitli baharatlarla fırınlanarak hazırlanıyor. Üzeri hafifçe kızarıp aromalarını içine çeken yemek, deniz tarağının yumuşak dokusunu ve hafif tatlımsı lezzetini ön plana çıkarıyor.

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5. sırada Türkiye'den kalamar tava var.

5. sırada Türkiye'den kalamar tava var.

Türkiye'nin özellikle sahil sofralarında öne çıkan geleneksel lezzetlerinden kalamar tava, özenle marine edilen kalamarların una bulanıp kızgın yağda çıtır çıtır kızartılmasıyla hazırlanıyor. Dışı altın sarısı, içi yumuşacık dokusuyla damaklarda iz bırakan bu sevilen tat, özellikle tarator sosu ve limon eşliğinde servis edilerek lezzetini tamamlıyor.

4. sırada Finlandiya'dan loimulohi var.

4. sırada Finlandiya'dan loimulohi var.

Somon filetolarının tahta bir kalasa sabitlenip açık ateşin karşısında yavaşça pişirilmesiyle hazırlanan loimulohi, kendine özgü isli aromasıyla öne çıkıyor. Balığın doğal lezzetini koruyan bu geleneksel pişirme yöntemi, somona hafif tütsülenmiş bir tat ve yumuşak, sulu bir doku kazandırıyor.

3. sırada Japonya'dan chutoro nigiri sushi var.

3. sırada Japonya'dan chutoro nigiri sushi var.

Ton balığının karın bölgesinden elde edilen orta yağlı kesimle hazırlanan chutoro nigiri, yumuşak dokusu ve dengeli yağ oranıyla öne çıkıyor. Otoro kadar yoğun yağlı olmayan bu özel kesim, ağızda dağılan yapısı ve zengin aromasıyla ton balıklı sushi çeşitleri arasında ayrı bir yere sahip.

2. sırada Japonya'dan otoro nigiri sushi var.

2. sırada Japonya'dan otoro nigiri sushi var.

Ton balığının karın bölgesindeki en yağlı ve değerli kısımlarından hazırlanan otoro nigiri, mermerimsi yağ dokusu ve tereyağı kıvamında dağılan yapısıyla dikkat çekiyor. Yoğun yağ oranı sayesinde ağızda eriyen lezzet, ton balığının en seçkin ve en çok aranan sushi çeşitlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Zirvede Peru'dan conchitas a la parmesana var.

Zirvede Peru'dan conchitas a la parmesana var.

Deniz tarağının kendi kabuğunda Parmesan peyniri, tereyağı ve limon suyuyla fırınlanmasıyla hazırlanan conchitas a la parmesana, deniz ürünleriyle peynirin uyumunu bir araya getiriyor. Üzeri hafifçe kızaran peynirin zengin aroması ve deniz tarağının yumuşak dokusuyla öne çıkan bu lezzet, dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri listesinin zirvesinde yer alıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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