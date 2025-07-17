onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Büyük Gök Taşı New York'ta Açık Artırmayla Satıldı

Dünyanın En Büyük Gök Taşı New York'ta Açık Artırmayla Satıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 09:18

Dünyanın en büyük gök taşı, 2023 yılında Nijer'in Sahra Çölü bölgesinde keşfedildi. Yapılan tetkikler sonucu gök taşının dev bir asteroidin çarpması sonucu Mars yüzeyinden koparak yaklaşık 225 milyon kilometre yol geldiği tespit edildi. Söz konusu parça, önceki en büyük parçanın yaklaşık iki katı olarak kaydedildi. 

Mars'tan gelen bu büyük gök taşı, New York'ta açık artırmada satıldı.

Peki dünyanın en büyük gök taşı kaç liraya alıcı buldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en büyük gök taşı, New York'ta açık artırmayla satıldı.

Dünyanın en büyük gök taşı, New York'ta açık artırmayla satıldı.

Görmüş olduğunuz taş, Mars'tan Dünya'ya gelen ve dünyamızın en büyük gök taşı olan parça. Bu taş, 2023 yılında Sahra Çölü'nde bir gök taşı avcısı tarafından bulundu ve daha sonra Mars'tan geldiği tespit edildi. Uzmanlar, özel laboratuvar testleri uyguladı ve taşın kimyasal bileşiminin 1976'da Mars'a inen Viking uzay sondasından alınan örnekle eşleştiği belirtildi.

Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada NWA 16788 isimli taş, alıcı buldu.

25 kilogramlık taş, 5.3 milyon dolara alıcı buldu.

25 kilogramlık taş, 5.3 milyon dolara alıcı buldu.

NWA 16788 için nihai teklif 4,3 milyon dolar olmuştu. Komisyon ve ek ücretlerle birlikte satış fiyatı ise 5,3 milyon dolara ulaştı.

Sotheby's Doğa Tarihi Başkan Yardımcısı, yaptığı açıklamada 'Bu parça, Mars'tan gelen en büyük meteorit ve şimdiye kadarki en kapsamlı örnek. Önceki en büyük parçanın iki katından fazla.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın