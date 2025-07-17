Dünyanın En Büyük Gök Taşı New York'ta Açık Artırmayla Satıldı
Dünyanın en büyük gök taşı, 2023 yılında Nijer'in Sahra Çölü bölgesinde keşfedildi. Yapılan tetkikler sonucu gök taşının dev bir asteroidin çarpması sonucu Mars yüzeyinden koparak yaklaşık 225 milyon kilometre yol geldiği tespit edildi. Söz konusu parça, önceki en büyük parçanın yaklaşık iki katı olarak kaydedildi.
Mars'tan gelen bu büyük gök taşı, New York'ta açık artırmada satıldı.
Peki dünyanın en büyük gök taşı kaç liraya alıcı buldu?
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Dünyanın en büyük gök taşı, New York'ta açık artırmayla satıldı.
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25 kilogramlık taş, 5.3 milyon dolara alıcı buldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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