Dünyanın en büyük gök taşı, New York'ta açık artırmayla satıldı.

NWA 16788 için nihai teklif 4,3 milyon dolar olmuştu. Komisyon ve ek ücretlerle birlikte satış fiyatı ise 5,3 milyon dolara ulaştı.

Sotheby's Doğa Tarihi Başkan Yardımcısı, yaptığı açıklamada 'Bu parça, Mars'tan gelen en büyük meteorit ve şimdiye kadarki en kapsamlı örnek. Önceki en büyük parçanın iki katından fazla.' dedi.