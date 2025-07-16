Meteor Yağmuru Başlıyor: 17 Temmuz Gecesinde Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın!
Gökyüzü hayranlarını sevindirecek bir haberle geldik. Her sene büyük bir merakla beklediğimiz Perseid Meteor Yağmuru bu sene de hepimizi hayran bırakacak. Kuzey Yarım Küre'nin en sık gözlemlenen gök olaylarından biri olan Perseid, bu yıl Temmuz ortasında başlayacak ve Ağustos ayında sona erecek. Peki Perseid Meteor Yağmuru en iyi ne zaman ve nereden izlenir?
Gelin, birlikte öğrenelim.
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Perseid Meteor Yağmuru başlıyor!
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Peki Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Nereden İzlenir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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