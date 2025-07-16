Meteor Yağmuru Başlıyor: 17 Temmuz Gecesinde Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın!

17 Temmuz, 23 Ağustos arasında gerçekleşecek olan Perseid Meteor Yağmuru, en iyi 12-13 Ağustos gecesinde görülecek. Fakat gökyüzü hayranlarına kötü bir haberimiz var. Bu sene 9 Ağustos'ta yaşanacak olan dolunay, gökyüzünü aydınlatacak ve meteor yağmurunun görülme oranını düşürecek.

Peki meteor yağmurunu görmek için ne yapmalı?

Öncelikle şehir ışıklarından olabildiğince uzaklaşmayı deneyin. Mümkünse bir teleskop edinin fakat teleskop şart değil. Perseid meteor yağmurunu çıplak gözle de gözlemleyebilirsiniz.

Perseid meteorları, Kuzey Yarımküre'deki Perseus Takımyıldızı yönünden geliyor ve dolayısıyla bu Takımyıldızı bulduğunuzda nereye bakmanız gerektiğini de anlayacaksınız. Uzmanlara göre takımyıldızını bulmak için öncelikle Doğu'ya doğru bakın ve Jüpiter'i bulun. Perseus'u da Jüpiter'den saat 10 yönünde bir çizgi uzattığınızda bulacaksınız. Bu bölgeye odaklandığınızda en güzel meteor yağmurunu izleyebilirsiniz!