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Meteor Yağmuru Başlıyor: 17 Temmuz Gecesinde Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın!

Meteor Yağmuru Başlıyor: 17 Temmuz Gecesinde Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.07.2025 - 20:08

Gökyüzü hayranlarını sevindirecek bir haberle geldik. Her sene büyük bir merakla beklediğimiz Perseid Meteor Yağmuru bu sene de hepimizi hayran bırakacak. Kuzey Yarım Küre'nin en sık gözlemlenen gök olaylarından biri olan Perseid, bu yıl Temmuz ortasında başlayacak ve Ağustos ayında sona erecek. Peki Perseid Meteor Yağmuru en iyi ne zaman ve nereden izlenir?

Gelin, birlikte öğrenelim.

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Perseid Meteor Yağmuru başlıyor!

Perseid Meteor Yağmuru başlıyor!

Perseid Meteor Yağmuru, Kuzey Yarımküre'nin en bilinen gök olayıdır ve her sene gökyüzü hayranlarını heyecanlandırır. Her sene belirli zamanlarda yaşanan bu muhteşem doğa olayı, 2025 yılında ise 17 Temmuz'da başlıyor! 

 17 Temmuz Perşembe günü başlayacak olan meteor yağmuru, 23 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. Meteor yağmurunu izlemek için en iyi tarihler ise 12-13 Ağustos gecesi.

Peki Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Nereden İzlenir?

Peki Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Nereden İzlenir?

17 Temmuz, 23 Ağustos arasında gerçekleşecek olan Perseid Meteor Yağmuru, en iyi 12-13 Ağustos gecesinde görülecek. Fakat gökyüzü hayranlarına kötü bir haberimiz var. Bu sene 9 Ağustos'ta yaşanacak olan dolunay, gökyüzünü aydınlatacak ve meteor yağmurunun görülme oranını düşürecek. 

Peki meteor yağmurunu görmek için ne yapmalı?

Öncelikle şehir ışıklarından olabildiğince uzaklaşmayı deneyin. Mümkünse bir teleskop edinin fakat teleskop şart değil. Perseid meteor yağmurunu çıplak gözle de gözlemleyebilirsiniz. 

Perseid meteorları, Kuzey Yarımküre'deki Perseus Takımyıldızı yönünden geliyor ve dolayısıyla bu Takımyıldızı bulduğunuzda nereye bakmanız gerektiğini de anlayacaksınız. Uzmanlara göre takımyıldızını bulmak için öncelikle Doğu'ya doğru bakın ve Jüpiter'i bulun. Perseus'u da Jüpiter'den saat 10 yönünde bir çizgi uzattığınızda bulacaksınız. Bu bölgeye odaklandığınızda en güzel meteor yağmurunu izleyebilirsiniz!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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