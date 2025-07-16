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Türkçede "Dürzü" Kelimesinin Hakaret Olarak Kullanılma Sebebi Ne? Orta Doğu'daki Dürzilerle Bir İlgisi Var mı?

Türkçede "Dürzü" Kelimesinin Hakaret Olarak Kullanılma Sebebi Ne? Orta Doğu'daki Dürzilerle Bir İlgisi Var mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.07.2025 - 17:28

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde, Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çatışma çıktı. Ağır silahların da kullanıldığı çatışmalarda hayatını kaybeden kişiler oldu. 

Dürziler, Orta Doğu'nun köklü topluluklarından biridir ve özellikle Suriye, Lübnan ve İsrail gibi ülkelerde yaşarlar. Dürziler, kapalı bir topluluk olduğu için de bugüne kadar merak konusu olmaya devam etmiştir.

Peki Dürzi kelimesi size bir yerden tanıdık geliyor mu? Dürzilerin, Türkçede hakaret olarak kullanılan 'dürzü' ile bir ilgisi olabilir mi?

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Dürziler Kimdir?

Dürziler Kimdir?

Dürziler, genellikle Suriye, Lübnan ve İsrail'de yaşyan dini ve etnik bir gruptur. 11. yüzyılda Mısır’daki Fâtımî halifesi Hakim Biemrillah döneminde ortaya çıkmışlardır. Dürziler, İslamiyet’ten türeyen özgün bir inanca sahiptir. Nüfuslarının ise yaklaşık 1 milyon olduğu tahmin edilir.

Dürziler, İslamiyet'e inanmaz. Fakat inanç konusunda da kapalı oldukları için dini inançları hakkında pek fazla bilgi yoktur. Kutsal metinlerini dışarıdan biri okuyamaz. Halk arasında dinin ritüelleri gizlidir ve öğretiler, dışarıdan birisiyle paylaşılmaz.

Adlarını, Hamza bin Ali'nin öğrencisi Muhammed ed-Dürzî'den alırlar.

Gelelim, Dürzilerin Osmanlı ile olan ilişkisine.

Osmanlı, Dürzilerle özellikle Lübnan ve Suriye’de temasa geçmiştir. 19. yüzyılda Dürzilerle Maruniler arasında yaşanan iç savaşlar, Osmanlı yönetimi için ciddi sorunlar doğurmuştur.

Gelelim "Dürzü" kelimesinin kökenine!

Gelelim "Dürzü" kelimesinin kökenine!

Osmanlı kaynaklarında Dürziler çoğu zaman asi ve inatçı olarak betimlenmiştir.

Dürzilerin merkezi otoriteye bağlı kalmaması ve vergi vermekten kaçınmaları, onları 'itaatsiz' gruplar arasında göstermiştir.

Bu nedenle Osmanlı halkı arasında 'dürzi' kelimesinin zamanla güvenilmez, asi, kurnaz, ahlaksız gibi olumsuz anlamlar kazanmaya başladığı iddia edilir.

Dürzi kelimesi zamanla Anadolu'ya taşınmış, gerçek anlamından uzaklaşmış ve Dürzilik inancıyla bir ilgisi kalmadan bir hakaret sözcüğü olarak dilimize yerleşmiştir.

Bugünkü Türkçede 'dürzü' kelimesi, etnik ya da mezhepsel bir tanım değildir. Muhtemelen dürzü kelimesini kullanan birçok kişi de bu kökeninden habersizdir!

Ancak bu kullanımın tarihsel olarak bir topluluğa karşı olumsuz düşüncelerin mirası olduğunu, modern duyarlılıklar açısından ırkçı ya da mezhepçi bir çağrışımı olabileceğini de hatırlatalım.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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