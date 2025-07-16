Türkçede "Dürzü" Kelimesinin Hakaret Olarak Kullanılma Sebebi Ne? Orta Doğu'daki Dürzilerle Bir İlgisi Var mı?
Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde, Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çatışma çıktı. Ağır silahların da kullanıldığı çatışmalarda hayatını kaybeden kişiler oldu.
Dürziler, Orta Doğu'nun köklü topluluklarından biridir ve özellikle Suriye, Lübnan ve İsrail gibi ülkelerde yaşarlar. Dürziler, kapalı bir topluluk olduğu için de bugüne kadar merak konusu olmaya devam etmiştir.
Peki Dürzi kelimesi size bir yerden tanıdık geliyor mu? Dürzilerin, Türkçede hakaret olarak kullanılan 'dürzü' ile bir ilgisi olabilir mi?
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Dürziler Kimdir?
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Gelelim "Dürzü" kelimesinin kökenine!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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