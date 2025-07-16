Türkçede "Dürzü" Kelimesinin Hakaret Olarak Kullanılma Sebebi Ne? Orta Doğu'daki Dürzilerle Bir İlgisi Var mı?

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde, Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çatışma çıktı. Ağır silahların da kullanıldığı çatışmalarda hayatını kaybeden kişiler oldu.

Dürziler, Orta Doğu'nun köklü topluluklarından biridir ve özellikle Suriye, Lübnan ve İsrail gibi ülkelerde yaşarlar. Dürziler, kapalı bir topluluk olduğu için de bugüne kadar merak konusu olmaya devam etmiştir.

Peki Dürzi kelimesi size bir yerden tanıdık geliyor mu? Dürzilerin, Türkçede hakaret olarak kullanılan 'dürzü' ile bir ilgisi olabilir mi?