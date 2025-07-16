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2025 Merkür Retrosu Başlıyor! Aslan Burcundaki Merkür Sahnedeyken Yarım Kalanlar da Dönüyor

2025 Merkür Retrosu Başlıyor! Aslan Burcundaki Merkür Sahnedeyken Yarım Kalanlar da Dönüyor

astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
16.07.2025 - 23:38

Gökyüzündeki hareketlilikten haberiniz var mı? Zira, geliyor gelmekte olan! Aslında hafta başından itibaren etkilerini hissetmeye başladığımız Merkür retro resmen başlıyor… Ağustos ayının ilk yarısında da etkisini gösterecek olan Merkür retro Aslan burcunda kendini gösteriyor. Zaten bildiğiniz üzere Merkür geri hareket ettiğinde olanlar oluyor. Peki, bu Merkür retroda burçları neler bekliyor? Merkür retro ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 

Tabii bu Merkür retronun şanslıları da şanssızları da belli oldu! Bakalım sizin burcunuza hangi piyango vurdu…

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Merkür Retro Ne Zaman Başlıyor?

Merkür Retro Ne Zaman Başlıyor?

Yılın biraz heyecan biraz da panikle beklenen günü geldi çattı! Merkür Aslan burcunda geri hareketine 17 ile 18 Temmuz tarihlerinde başlıyor. Aslında etkisini 14 Temmuz haftasının ilk gününden itibaren hissettiğimiz retro Ağustos ayında da etkisini gösterecek. 

Merkür Retro Ne Zaman Bitiyor? 

“İçinizden hemen bitsin” dediğinizi tahmin edebiliyoruz. Zira kazancı, iletişimi, sınırları, şansı ve hatta hileyi temsil eden Merkür’ün geri hareketi pek de iyi bir haber sayılmaz. Bu Merkür retro ise 11 Ağustos'ta sona eriyor.

Aslan Burcundaki Merkür Retronun Etkileri Neler?

Aslan Burcundaki Merkür Retronun Etkileri Neler?

Genel olarak incelediğimizde Merkür retro, iletişim kazaları, teknoloji sorunları, yer hareketleri, dijital krizler, anlaşmalar ve kontratları işaret eder. Planlarda gecikmelerin, eski projelerin; üstüne bir de eski aşkların ön plana çıktığı temalar Merkür retroda en çok zorlandığımız konular arasında yer alır. 

Sıkı durun, çünkü bu retronun bir özelliği daha var! 2025 Merkür retrosu Aslan burcunda gerçekleştiği için kişisel ifade, ego ve yaratıcılık konuları da ön plana çıkacak. Zaten kim sahneye çıkmak istemez ki? Ancak bu süreçte dikkat edilmezse sahneye çıkmanın bedeli biraz ağır da olabilir. 

Herkesin Gözleri Önünde Çuvallayabilirsiniz!

“Olmaz” demeyin! Sahne ışıklarını hak ettiğinizi bilseniz de Merkür retro boyunca neden sahnede olmak istediğinizi enine boyuna düşünün. Üstelik tüm gözler üzerindeyken ortaya çıkabilecek teknolojik aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar ve dijital sorunlar karşısında kendinizi güvence altına alın. Tabii bu arada gerçek liderlerin ortaya çıkacağını da söylememizde fayda var! 

Sahnede Güçlü Duran Kazanır! 

Eski projeler, yarım kalan işler ve uzun zamandır hayal edilen ama bir türlü el atılmayan işler gündeme gelse de dikkatli olmak şart. Yeni başlangıçlar için pek uygun olmayan bu dönemde belki de geçmişin getirdikleri ile retroyu kandırabilirsiniz. Pozisyonunuzu korumaya, lider olmaya ve rekabette yerinizi kaybetmemeye özen gösterin. Zira, retroda kimin hilesinin tutacağı da kimin tuzağının ayyuka çıkacağı da belli olmaz. 

Eski Aşklar da Kapınızı Çalabilir! 

Yarım kalanlar demişken, eski aşkların da kapınızı çalacağı günler pek yakında! Zaten iletişimdeki kaos bir de geçmişle gelecek arasında sizi sıkıştırırsa işte o zaman işler fena… 

Peki, Merkür Retroda Ne Yapmalı?

Tüm bunları göz önünde bulundurarak Merkür retro boyunca stabil düzeninizi korumaya odaklanın. Özellikle riskli yatırımlardan uzak durmaya, kendinizi doğru ifade etmeye, aşkta da güvenli alanda kalmaya bakın. Taşları yerinden çok oynatmayın ki başınız dinç olsun.

2025 Merkür Retrosu Hangi Burçları Etkileyecek?

2025 Merkür Retrosu Hangi Burçları Etkileyecek?

Temmuz ayının en önemli astrolojik olayı olan Merkür retroda hemen her burç etkilenecek elbette. Lakin en çok Boğa, Aslan, Akrep, Kova ve Balık burçları etkilenecek. 

  • Boğa: Finansal güvenlik konusunda dikkatli olun. 

  • Aslan: Sahne ışıkları üzerinizde olsa da egonuz test edilebilir! 

  • Akrep: Rekabete ve başarıya çokça odaklansanız da kariyer ilerlemeniz yavaşlayabilir. 

  • Kova: İlişkilerde iletişim sorunları sizi zorlayabilir. 

  • Balık: İçinize dönebilir, biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. 

Öte yandan sosyal ve ilişkisel temalara odaklanan, duygularıyla mantığı dengelemeyi başarabilen Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları Merkür retrodan fazla etkilenmeyebilirler. 

İşte, Merkür Retronun Nispeten “Şanslıları” 

Planlama, kişisel gelişim, eğitim, çalışma ve rekabet konularında mantığı ile ön plana çıkan Koç, İkizler, Başak ve Yay burçları ise retrodan başarıyla ayrılabilir. Gün sizin gününüz, gözünüzü sahneye dikseniz iyi edersiniz.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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