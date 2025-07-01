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Ay Takvimine Göre Temmuz Ayı Saç Kesim Günleri! Saç Kesimi Hayatınızı Değiştirebilir

Ay Takvimine Göre Temmuz Ayı Saç Kesim Günleri! Saç Kesimi Hayatınızı Değiştirebilir

astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
01.07.2025 - 11:22

Her ay olduğu gibi Temmuz ayında da Ay takvimine göre saç kesim günleri belli oldu. Ayın saç kesim günleri kadar saçınızı kesmemeniz gereken günleri de bilmeniz gerekiyor. Ay'ın evrelerine, burçlar ve gezegenlerle ilişkisine göre belirlenen takvim, hayatınızda köklü değişikliklerin anahtarı olabilir. 

Pozitif enerjilerle dolmak, kimi zaman aşkı kimi zamansa parayı bulmak için doğru günde doğru ritüeli yapmayı da unutmayın. Peki, Temmuz ayında hangi günler saç kesimi yapılabilir? Temmuz ayında hangi günler saç kestirmek şanssızlık getirir? 

İşte detaylar...

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Ay Takvimine Göre Saç Kesim Günleri Nasıl Belirlenir?

Ay Takvimine Göre Saç Kesim Günleri Nasıl Belirlenir?

Ay’ın evreleri ve konumuna göre belirlenen saç kesim günlerine, kimi zaman burçlar ve gezegenler de etki eder. Yani Ay takvimine göre belirlenen saç kesim günleri, aslında yüzlerce yıllık köklü bir gelenektir. 

 Eski inanışlara göre, Ay’ın bazı evrelerinde ve bazı gezegenlerle kurduğu bağ nedeniyle belirli günlerde Saç kesim yapmak olumsuz enerjileri harekete geçirebilir. Bunun tam aksine ayın doğru günlerinde saç kestirmek, birleştiği ritüellerle birlikte hayatınızda köklü ve olumlu değişikliklere yol açabilir. 

Kimi zaman bolluk ve bereket, kimi zaman ise şans ve sağlık saç kesimi ile kapınızı çalabilir! 

Temmuz 2025'in Saç Kesim Günleri Nasıl Belirlendi? 

Biz de sizin için 2025 yılının Temmuz ayına ait saç kesim günlerini belirledik. Bunu yaparken Ay’ın büyüyen ve küçülen evrelerine, gezegenlerin Ay ile oluşturduğu açılara ve bir de Ay’ın hangi burçta konumlandığını ele aldık. 

Toprak burçlarının verimliliğini, hava burçlarının güzelliğini, ateş burçlarının tehlikesini ve son olarak su borcunun duygusal geçişlerini göz önünde bulundurduk. Böylece saç kesim günlerinin yanı sıra, Temmuz ayında saçlarınızı kesmemeniz gereken günler ile ayın nötr günlerini de belirledik.

Temmuz Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?

Temmuz Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?

  • 2 Temmuz Çarşamba: Terazi burcundaki Ay, neşe ve iyi şans getirir! Saç modelinizi ya da rengini değiştirmeden, uzayan saçların ucundan aldırmayı deneyebilirsiniz. Şıklığın temsilcisi Terazi'nin etkisi ile bildiğiniz yolda yürüyün ama yenilenmek ve enerji değişimi için saç kesimini de ihmal etmeyin. 

  • 7 Temmuz Pazartesi: Bu kez de Ay, Yay burcunda konumlanıyor. Ay'ın hızlı yolculuğunda kestirdiğiniz saçlar size iş teklifi ve terfi olarak dönebilir. 

  • 18 Temmuz Cuma: Hayatınızda bir şeylerin değişmesini istiyorsanız, Boğa burcunun Ay ile buluşan enerjisine güvenin. Özellikle aşk hayatınızda yeni gelişmelerin önünü açacak bugün, saçınızda köklü bir değişim yapmaktan da korkmayın. 

  • 21 Temmuz Pazartesi: Azalan Hilal, yani Ay dördüncü evrede! Şimdi ruh halinize göre değişimin de zamanı. Tarzınızda yapacağınız değişim sağlığın habercisi, üstelik sadece saçlarınız için değil bedeniniz için de iyi haberler saklıyor olabilir. 

  • 28 Temmuz Pazartesi: Ayın son pazartesi gününde ise artan Hilal'in, yani Ay'ın birinci evre enerjisinin etkisi altında olacağız. Genel olarak bakım ve güzelleşme günü olarak da ele alabileceğimiz bugün, şanslı gününüz olabilir. Pozitif enerjileri kucaklasanız iyi olacak. 

28 Temmuz'da Kestirdiğiniz Saçları Suya Atın! 

Ayın son saç kesim gününde şans için bir ritüel denemeye var mısınız? Saç kesiminden önce bir dilek tutun ve niyet edin. Aşkı bulmaya, yeni bir işe, sağlıklı bir yaşama, belki keyifli bir tatile ya da yeni bir arabaya... Seçim tamamen sizin. 

Saç kesiminden sonra ise kesilen saçlarınızdan bir tutam alın ve kırmızı bir iple dileğiniz hakkında detayları içinizden geçirerek saçları bağlayın. Belki dileğinizi kağıda da dökmek istersiniz. Eğer dileğinizi yazarsanız, onu da saç tutamı ile bağlayın ve ay bitmeden önce sabah erken bir saatte göl ya da denize atın. İlk tercihiniz deniz olsun çünkü tuzlu su negatiflerden arınmanızı ve pozitife odaklanmanızı destekleyecektir.

Temmuz Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

Temmuz Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

  • 1 Temmuz Salı: Ayın ilk günü Balık burcunun etkisiyle dağınıklık ve belirsizlikler gebe olabilir. Enerjinizi belirsizliğe sürüklememek için bugün saçlarınızdan uzak durun! 

  • 6 Temmuz Pazar: Bir kararsız gün daha! İkizler ile Boğa arasındaki geçişte Ay biraz gerilebilir. Aman dikkat acele kararlar pişmanlık getirebilir. Özellikle rengini, modelini değiştirdiğiniz saç ve yeni stiliniz sizi mutsuz edebilir. 

  • 14 Temmuz Pazartesi: Ay ile birlikte Satürn de işin içine girince bu pazartesi günü saç kesimi dökülmelere neden olabilir. Sağlıklı saçlar için makası elinizden bırakın. 

  • 26 Temmuz Cumartesi: İşte saç kesimi için en riskli gün! Ay Balık burcundayken işler tersine dönebilir. Oluru olmaza sürüklememek için saçınızın yönünü bile değiştirmeyin... 

  • 31 Temmuz Perşembe: Mars'ın Ay ile oluşturduğu açı sert bir enerjiye sahip. Bu da ayın son gününü riskli bir hale getiriyor. 

İşte Temmuz Ayının Nötr Saç Kesim Günleri:

3, 5, 17, 25, 29 ve 30 Temmuz'da ise saç kesiminin ne olumlu bir etkisi ne de olumsuz bir enerjisi ile karşılaşmazsınız. Tabii stil değişiklikleri için ayın olumlu saç kesim günlerini bekleyebilirsiniz. Bugünlerde ise nötr bir enerji ile kesim yapabilirsiniz.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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