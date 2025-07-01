Ay Takvimine Göre Temmuz Ayı Saç Kesim Günleri! Saç Kesimi Hayatınızı Değiştirebilir

Ay’ın evreleri ve konumuna göre belirlenen saç kesim günlerine, kimi zaman burçlar ve gezegenler de etki eder. Yani Ay takvimine göre belirlenen saç kesim günleri, aslında yüzlerce yıllık köklü bir gelenektir.

Eski inanışlara göre, Ay’ın bazı evrelerinde ve bazı gezegenlerle kurduğu bağ nedeniyle belirli günlerde Saç kesim yapmak olumsuz enerjileri harekete geçirebilir. Bunun tam aksine ayın doğru günlerinde saç kestirmek, birleştiği ritüellerle birlikte hayatınızda köklü ve olumlu değişikliklere yol açabilir.

Kimi zaman bolluk ve bereket, kimi zaman ise şans ve sağlık saç kesimi ile kapınızı çalabilir!

Temmuz 2025'in Saç Kesim Günleri Nasıl Belirlendi?

Biz de sizin için 2025 yılının Temmuz ayına ait saç kesim günlerini belirledik. Bunu yaparken Ay’ın büyüyen ve küçülen evrelerine, gezegenlerin Ay ile oluşturduğu açılara ve bir de Ay’ın hangi burçta konumlandığını ele aldık.

Toprak burçlarının verimliliğini, hava burçlarının güzelliğini, ateş burçlarının tehlikesini ve son olarak su borcunun duygusal geçişlerini göz önünde bulundurduk. Böylece saç kesim günlerinin yanı sıra, Temmuz ayında saçlarınızı kesmemeniz gereken günler ile ayın nötr günlerini de belirledik.