Ay Takvimine Göre Temmuz Ayı Saç Kesim Günleri! Saç Kesimi Hayatınızı Değiştirebilir
Her ay olduğu gibi Temmuz ayında da Ay takvimine göre saç kesim günleri belli oldu. Ayın saç kesim günleri kadar saçınızı kesmemeniz gereken günleri de bilmeniz gerekiyor. Ay'ın evrelerine, burçlar ve gezegenlerle ilişkisine göre belirlenen takvim, hayatınızda köklü değişikliklerin anahtarı olabilir.
Pozitif enerjilerle dolmak, kimi zaman aşkı kimi zamansa parayı bulmak için doğru günde doğru ritüeli yapmayı da unutmayın. Peki, Temmuz ayında hangi günler saç kesimi yapılabilir? Temmuz ayında hangi günler saç kestirmek şanssızlık getirir?
İşte detaylar...
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Ay Takvimine Göre Saç Kesim Günleri Nasıl Belirlenir?
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Temmuz Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?
Temmuz Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?
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