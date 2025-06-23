Hangi Burçlar Hangi Markalarda Çalışmalı? İşte Dünyaca Ünlü Şirketler ile Burç Eşleşmesi
Çalıştığın şirket sana ne kadar uygun? Hazır ol; hayallerini süsleyen, belki çalıştığın ya da çalışman gereken global şirketi açıklıyoruz. Burcunun temel özelliklerini göz önünde bulundurarak şirket kültürü, çalışma koşulları, yan hakları, iş disiplini, iş yapış şekli, ürettiği ürün ve vizyonunu analiz ederek çalışman gereken şirketi söylüyoruz.
Biraz bizden biraz yapay zekadan tavsiyelerle kariyerinde zirveye ulaşmanı sağlayacak adresi buluyoruz! CV'ne ekleyeceğin bilgilerle burç - kariyer analizine hoş geldin!
İşte, burcuna göre çalışman gereken şirketler
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Koç Burcu: Google
Boğa Burcu: Nestlé
İkizler Burcu: TikTok
Yengeç Burcu: Johnson & Johnson
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Aslan Burcu: L’Oréal
Başak Burcu: Intel
Terazi Burcu: Zara
Akrep Burcu: Tesla
Yay Burcu: Red Bull
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Oğlak Burcu: Goldman Sachs
Kova Burcu: Microsoft
Balık Burcu: Disney
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