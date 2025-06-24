Kadersel Geçiş: Temmuz Ayında 4 Burcun Hayatı Tersine Dönecek
Oğlak Dolunayı, Aslan Yeni Ayı derken kadersel geçişlerin yaşanacağı Temmuz ayı geldi çattı! Astrolojik anlamda hareketliliğin bir an bile bitmeyeceği ay boyunca kimilerimiz için işler tersine dönecek. Temmuz ayında Boğa ve Terazi burcu şansı bulurken, hayatı tersine dönecek 4 burcu da açıklıyoruz. Peki, Temmuz'da hangi burçların hayatı değişecek? Temmuz ayı nasıl geçecek?
İşte, detaylar..
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Temmuz Ayında Kadersel Geçişlerle Her Şey Tepetaklak Olabilir!
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Aslan
Oğlak
Kova
Balık
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