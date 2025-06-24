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Kadersel Geçiş: Temmuz Ayında 4 Burcun Hayatı Tersine Dönecek

Kadersel Geçiş: Temmuz Ayında 4 Burcun Hayatı Tersine Dönecek

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astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
24.06.2025 - 15:25

Oğlak Dolunayı, Aslan Yeni Ayı derken kadersel geçişlerin yaşanacağı Temmuz ayı geldi çattı! Astrolojik anlamda hareketliliğin bir an bile bitmeyeceği ay boyunca kimilerimiz için işler tersine dönecek. Temmuz ayında Boğa ve Terazi burcu şansı bulurken, hayatı tersine dönecek 4 burcu da açıklıyoruz. Peki, Temmuz'da hangi burçların hayatı değişecek? Temmuz ayı nasıl geçecek? 

İşte, detaylar..

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Temmuz Ayında Kadersel Geçişlerle Her Şey Tepetaklak Olabilir!

Mars'ın Aslan burcuna geçişi ile başlayan Temmuz ayında gökyüzündeki hareketlilik bir an bile durmayacak. Haliyle güçlü kadersel dönüşlerin neticesinde bazı burçların hayatı tersine dönecek! Ayın belki de en önemli olayı 10 Temmuz'da meydana gelecek olan Oğlak Dolunayı, iş dünyasında yepyeni bir dönemin habercisi olacak. 

 Hemen ardından Neptün retrosu ve Aslan Yeni Ay’ın etkileriyle duygusal bir tazelenme dönemi başlayacak.  Aile kurmak, ev değiştirmek, evlilik ve çocuk sahibi olmak gibi kararlar bugünlerde alınacak.  Aman dikkat, ayının son günlerinde Güneş ile Uranüs'ün kare açısı ile etkileşime giren ve ayın ilk gününden itibaren etkili olan Mars’ın enerjisiyle sürpriz gelişmelerin habercisi olabilir. İşte tam da bu noktada işler bir anda tepetaklak olabilir! Olmazların olduğu, olurların bozulduğu bir aya başlıyoruz. 

 Peki, Temmuz ayında hangi burçların hayatı tersine dönecek? Temmuz ayında hangi burçlar şanslı olacak?

Aslan

Aslan

Bir yandan Aslan Yeni Ay’ın etkisi bir yandan da Neptün retrosu adeta seni ele geçirecek… Aman dikkat bu aralar duygusal sorgulamalar yaşayabilirsin. Hayatında olup biten her şeyi içselleştirip kişiselleştirebilirsin. Özellikle geçmiş, yeniden gündeme gelebilir. Aile, romantik konular ve hane içine odaklanabilirsin. 

Peki Aslan Burçlarının Hayatı Nereden Nereye Dönüyor?

Ani duygusal kararlar alabilirsin… Haliyle bu durumda bazı bağlar telafi olmayacak şekilde kopabilir, ayrılıklar yaşanabilir, zorlu vedalar seni güçlendirebilir. Tabii bir anlık kararla beklenmedik romantik başlangıçlara da imza atabilirsin. 

“Olmaz öyle şey” desen dahi, bitmiş ilişkinin külleri yeniden harladığında aşkta geçmişe dönebilirsin!

Oğlak

Oğlak

Ayın henüz başında Oğlak Dolunayı meydana gelecek! Çoğu zaman hayatın netleşmesine ve taşların yerine oturmasına neden olan Dolunay, bu kez bazı bitişlerin habercisi olabilir. Ayın başından itibaren etkili olan Mars ve ayın son günlerinde kendini gösteren Neptün retrosu mantığın ile duyguların arasında kalmana da neden olabilir. 

Peki Oğlak Burçlarının Hayatı Nereden Nereye Dönüyor?

“Artık yeter” diyeceksin… Yolunda gitmeyen her şeye bir dur demek isteyeceksin! Öyle ki bugüne dek inşa ettiğin sağlam temelleri dahi daha sağlamları için yıkmaya hazır olduğunu fark edebilirsin. Kısacası, her zamankinden farklı olarak mantığının yanı sıra duygularınla da hareket etmek; daha doğrusu duyguların ve mantığın arasında kalmak hayatını tamamen değiştirecek gibi görünüyor. 

Şimdi sana yeni bir aşk ve yeni bir iş gerekebilir!

Kova

Kova

Ayın son günlerinde Güneş ile Uranüs arasındaki kare açı Kova burçlarının hayatında köklü değişikliklere neden olacak! Zira yönetici gezegenin olan Uranüs, “Beklenmeyeni” getirecek. İşte bu güçlü enerji sana aslında çok ters olan hayalciliğe adım atmanı sağlayacak. Galiba, mantık bitti şimdi düşler konuşulacak! 

Peki Kova Burçlarının Hayatı Nereden Nereye Dönüyor?

Olmazlar olacak… İşi gücü bırakıp o tatile çıkılacak mesela! Kuralları, umursadığın şeyleri, iş planlarını veya ilişki dinamiklerini göz ardı edep kafana göre geçireceğin bir ay seni bekliyor.  Şimdiden söyleyelim bu durum ilişkilerin ve iş hayatında bazı zorluklara neden olabilir. Ama bu seni durdurabilecek gibi değil. 

Çünkü kafa nereye sen oraya gitmek üzere çoktan yola çıktın bile…

Balık

Balık

Temmuz ayında Balık burçlarını en çok Neptün retro etkileyecek. Hayallerden vazgeçecek gerçeklere sıkı sıkıya sarılacaksın. Her zamanki hayalperest yanın geriye çekilecek ve mantığın şimdi daha güçlü ve daha gür bir sesle hayatının kontrolünü ele alacak. Haliyle yeni bir yaşam düzeni kapını çalacak.

Peki Balık Burçlarının Hayatı Nereden Nereye Dönüyor?

Eyvah eyvah… Maskeler düşüyor! Sosyal ilişkiler, iş ortaklıkları ve romantik bağlar yerinden sarsılacak. Neptün'ün oyun bozan tavırları sana, her şeyin değiştiğini söyleyecek. Hayal kurmak değil gerçeklere odaklanmak isteyeceksin. Gerçeklerden, sayısal verilerden, aslında bol bol da paradan konuşacaksın. İlişkileri şimdilik askıya alırken para için kurulan bağlar ana gündem madden haline gelecek. Galiba kazanmayı oynayacak. Lakin dikkatli olmazsan kaybetmeyi de göze almak zorunda kalacaksın! 

Ayın sonunda finansal durumun tamamen değişmiş olacak!

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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