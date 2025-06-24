Kadersel Geçiş: Temmuz Ayında 4 Burcun Hayatı Tersine Dönecek

Mars'ın Aslan burcuna geçişi ile başlayan Temmuz ayında gökyüzündeki hareketlilik bir an bile durmayacak. Haliyle güçlü kadersel dönüşlerin neticesinde bazı burçların hayatı tersine dönecek! Ayın belki de en önemli olayı 10 Temmuz'da meydana gelecek olan Oğlak Dolunayı, iş dünyasında yepyeni bir dönemin habercisi olacak.

Hemen ardından Neptün retrosu ve Aslan Yeni Ay’ın etkileriyle duygusal bir tazelenme dönemi başlayacak. Aile kurmak, ev değiştirmek, evlilik ve çocuk sahibi olmak gibi kararlar bugünlerde alınacak. Aman dikkat, ayının son günlerinde Güneş ile Uranüs'ün kare açısı ile etkileşime giren ve ayın ilk gününden itibaren etkili olan Mars’ın enerjisiyle sürpriz gelişmelerin habercisi olabilir. İşte tam da bu noktada işler bir anda tepetaklak olabilir! Olmazların olduğu, olurların bozulduğu bir aya başlıyoruz.

Peki, Temmuz ayında hangi burçların hayatı tersine dönecek? Temmuz ayında hangi burçlar şanslı olacak?