article/comments
article/share
Haberler
Spor
Dünya Şampiyonları Haliç'e Geliyor: Tersane Istanbul Rowing Cup 11 Eylül'de Başlıyor

Dünya Şampiyonları Haliç'e Geliyor: Tersane Istanbul Rowing Cup 11 Eylül'de Başlıyor

Konser DenizBank
Mira Hanım
Mira Hanım - Onedio Üyesi
10.09.2026 - 14:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup, 11-13 Eylül'de ikinci kez Haliç'te yapılacak. Üç günlük programda 107 takım yarışacak, toplam ödül havuzu 250 bin dolar. Amsterdam'da 30 Ağustos'ta biten Dünya Şampiyonası'ndan altınla çıkan isimler de kadroda. Cuma günkü warm-up programı ücretsiz, Cumartesi ve Pazar biletli.

Etkinlik sayfası için tıklayın

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amsterdam'da dünya şampiyonu olan kürekçiler günler sonra Haliç'te Turkish Delight kadrosunda yarışacak.

Amsterdam'da dünya şampiyonu olan kürekçiler günler sonra Haliç'te Turkish Delight kadrosunda yarışacak.

Lauren Henry ve Finn Florijn, 30 Ağustos'ta biten Dünya Şampiyonası'ndan altınla döndü. İkisi Open kategorisinde Turkish Delight ekibiyle suya inecek, kadroda Karolien Florijn de var. Almanya aynı şampiyonayı üç altınla kapattı ve Haliç'e milli takım düzeyinde geliyor. Yarışları World Rowing'den Vincent Gaillard ile Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Asunción Loriente Pérez izleyecek.

Haliç'te 3.500 metrelik kıyı küreği parkuru kuruluyor, sporcular rüzgâr ve akıntıyla da uğraşacak.

Haliç'te 3.500 metrelik kıyı küreği parkuru kuruluyor, sporcular rüzgâr ve akıntıyla da uğraşacak.

Yarışlar Coastal Rowing disiplininde koşulacak, World Rowing bu formatı küreğin en dinamik türlerinden sayıyor. Aynı federasyon Haliç'i dünyanın en ayırt edici su yollarından biri diye tanımlıyor. Klasik regattalar şehir dışındaki göllerde yapılır, burada rota şehrin ortasından geçiyor. Bütün kategoriler cumartesi suya inecek, finaller ve ödül töreni pazar günü.

Open Race birincisine 100 bin dolar, Corporate takımlarına Rixos otellerinde konaklama verilecek.

Open Race birincisine 100 bin dolar, Corporate takımlarına Rixos otellerinde konaklama verilecek.

Startta 107 takım olacak, 40'ı Club, 39'u Corporate kategorisinde, üniversite yarışı bu yıl eklendi. Club Race birincisine 40 bin dolar, ikinciye 25 bin var. Toplam havuz 250 bin dolar, geçen yıl ilk edisyona 50'den fazla takım katılmıştı.

Cumartesi Bergüzar Korel, pazar Pink Martini All Stars sahnede, cuma günkü warm-up programı ücretsiz.

Cumartesi Bergüzar Korel, pazar Pink Martini All Stars sahnede, cuma günkü warm-up programı ücretsiz.

Korel, 'Hatırladıkça' projesini Tersane Istanbul'a taşıyor, repertuvar çocukluk ve ilk aşk şarkılarından oluşuyor. Pazar akşamı Pink Martini, All Stars konseptiyle Türkiye'de ilk kez sahne alacak. Kadroda Ari Shapiro ve Jimmie Herrod var, sürpriz Türk sanatçılar da eşlik edecek. Organizatör geçen yılki Riviera Chic giyim stilini de sürdürüyor, listede keten gömlek ve espadril var. Biletler Biletix ve tersaneistanbul.com.tr üzerinden satışta.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mira Hanım
Mira Hanım
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın