Dünya Şampiyonları Haliç'e Geliyor: Tersane Istanbul Rowing Cup 11 Eylül'de Başlıyor

Korel, 'Hatırladıkça' projesini Tersane Istanbul'a taşıyor, repertuvar çocukluk ve ilk aşk şarkılarından oluşuyor. Pazar akşamı Pink Martini, All Stars konseptiyle Türkiye'de ilk kez sahne alacak. Kadroda Ari Shapiro ve Jimmie Herrod var, sürpriz Türk sanatçılar da eşlik edecek. Organizatör geçen yılki Riviera Chic giyim stilini de sürdürüyor, listede keten gömlek ve espadril var. Biletler Biletix ve tersaneistanbul.com.tr üzerinden satışta.