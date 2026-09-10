Dünya Şampiyonları Haliç'e Geliyor: Tersane Istanbul Rowing Cup 11 Eylül'de Başlıyor
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DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup, 11-13 Eylül'de ikinci kez Haliç'te yapılacak. Üç günlük programda 107 takım yarışacak, toplam ödül havuzu 250 bin dolar. Amsterdam'da 30 Ağustos'ta biten Dünya Şampiyonası'ndan altınla çıkan isimler de kadroda. Cuma günkü warm-up programı ücretsiz, Cumartesi ve Pazar biletli.
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Amsterdam'da dünya şampiyonu olan kürekçiler günler sonra Haliç'te Turkish Delight kadrosunda yarışacak.
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Haliç'te 3.500 metrelik kıyı küreği parkuru kuruluyor, sporcular rüzgâr ve akıntıyla da uğraşacak.
Open Race birincisine 100 bin dolar, Corporate takımlarına Rixos otellerinde konaklama verilecek.
Cumartesi Bergüzar Korel, pazar Pink Martini All Stars sahnede, cuma günkü warm-up programı ücretsiz.
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