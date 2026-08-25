Haliç’in Tarihi Kıyısında Büyüyen Regatta Deneyimi: DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup Kayıtları Başladı

Tersane Istanbul, Haliç'in en köklü kıyılarından birinde, şehrin hafızasını bugünün enerjisiyle buluşturuyor. İstanbul'un yeni yaşam, kültür ve deneyim merkezi Tersane İstanbul, 11–13 Eylül tarihleri arasında DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup'a ev sahipliği yapacak.

Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden kürek takımları ikinci kez Haliç'in tarihi rotasında buluşacak. Organizasyonda aynı zamanda müzik, gastronomi ve şehir kültürü de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Kürek sporunun disiplinini ve rekabet ruhunu Tersane Istanbul'un kıyı atmosferi, açık alanları, restoranları ve sosyal yaşamıyla bir araya getiren etkinlik, yarışçılar kadar izleyicileri de bu deneyimin parçası olmaya davet ediyor.

Bu yıl uluslararası niteliğini daha da güçlendiren DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup, Amsterdam'daki 2026 Dünya Kürek Şampiyonası'nın hemen ardından dünyanın farklı ülkelerinden ekipleri İstanbul'da buluşturacak.

Uluslararası sporcuların Açık ve Kulüp kategorilerinde mücadele edeceği organizasyonda, 3.500 metrelik şamandıralı parkurda karma cinsiyetli Coastal Rowing 4X+ yarışlarının yanı sıra 27 yaş ve üzeri master sporcular için Kulüp ve bu yıl eklenen üniversite yarışı gerçekleştirilecek.

Haliç'in tarihi dokusu ve İstanbul silüeti eşliğinde düzenlenecek yarışlar, üst düzey rekabeti şehrin eşsiz atmosferiyle buluşturarak DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup'ı uluslararası yarış takviminde öne çıkan bir deneyime dönüştürecek.