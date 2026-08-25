Haliç’in Tarihi Kıyısında Büyüyen Regatta Deneyimi: DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup Kayıtları Başladı
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Tersane İstanbul, DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup'a ev sahipliği yapacak.
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DenizBank Tersane İstanbul Rowing Cup Kayıtları Başladı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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