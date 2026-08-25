article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Haliç’in Tarihi Kıyısında Büyüyen Regatta Deneyimi: DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup Kayıtları Başladı

Haliç’in Tarihi Kıyısında Büyüyen Regatta Deneyimi: DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup Kayıtları Başladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 17:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup, 11-13 Eylül tarihleri arasında ikinci kez Haliç'e dönüyor. Tersane İstanbul'da düzenlenecek olan organizasyon, yarışlara, konserlere ev sahipliği yapacak. Tarihi atmosferde düzenlenecek olan Rowing Cup, sezonunun en dikkat çekici etkinliklerinden biri olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tersane İstanbul, DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup'a ev sahipliği yapacak.

Tersane İstanbul, DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup'a ev sahipliği yapacak.

Tersane Istanbul, Haliç'in en köklü kıyılarından birinde, şehrin hafızasını bugünün enerjisiyle buluşturuyor. İstanbul'un yeni yaşam, kültür ve deneyim merkezi Tersane İstanbul, 11–13 Eylül tarihleri arasında DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup'a ev sahipliği yapacak.

Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden kürek takımları ikinci kez Haliç'in tarihi rotasında buluşacak. Organizasyonda aynı zamanda müzik, gastronomi ve şehir kültürü de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Kürek sporunun disiplinini ve rekabet ruhunu Tersane Istanbul'un kıyı atmosferi, açık alanları, restoranları ve sosyal yaşamıyla bir araya getiren etkinlik, yarışçılar kadar izleyicileri de bu deneyimin parçası olmaya davet ediyor.

Bu yıl uluslararası niteliğini daha da güçlendiren DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup, Amsterdam'daki 2026 Dünya Kürek Şampiyonası'nın hemen ardından dünyanın farklı ülkelerinden ekipleri İstanbul'da buluşturacak. 

Uluslararası sporcuların Açık ve Kulüp kategorilerinde mücadele edeceği organizasyonda, 3.500 metrelik şamandıralı parkurda karma cinsiyetli Coastal Rowing 4X+ yarışlarının yanı sıra 27 yaş ve üzeri master sporcular için Kulüp ve bu yıl eklenen üniversite yarışı gerçekleştirilecek. 

Haliç'in tarihi dokusu ve İstanbul silüeti eşliğinde düzenlenecek yarışlar, üst düzey rekabeti şehrin eşsiz atmosferiyle buluşturarak DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup'ı uluslararası yarış takviminde öne çıkan bir deneyime dönüştürecek.

Organizasyonun programı nasıl?

Organizasyonun programı nasıl?

11 Eylül Cuma günü başlayan programda, DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlayacak.  İlk günde sporcuların serbest antrenmanları ve Corporate Mix eleme yarışlarıyla gün boyunca heyecan sürecek. DJ performansları ve deneyim alanları, hafta sonuna enerjik ve keyifli başlangıç yapma imkanı sunacak.

12 Eylül Cumartesi günü yarışın temposu yükselecek ve Corporate Mix, Club ve Coastal kategorilerindeki eleme mücadeleleri devam edecek. Günün finalinde bu kez müzik sahne alacak. Oyunculuk kariyerinden gelen güçlü anlatıcılığını müzikle buluşturan Bergüzar Korel, büyük ilgi gören 'Hatırladıkça' projesiyle dinleyicilerle buluşacak. Korel, cocukluğa, gençliğe, ilk aşklara ve hafızalarda iz bırakan anlara eşlik eden şarkılardan oluşan repertuvarıyla, nostalji dolu bir gece yaşatacak.

13 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından bu kez dünyaca ünlü Pink Martini All Stars, Türkiye'de ilk kez müzikseverlerle buluşacak. Ari Shapiro, Edna Vazquez ve America's Got Talent finalisti Jimmie Herrod'un sahne alacağı özel performansta ünlü gruba sürpriz Türk sanatçılar da eşlik edecek.

Etkinliğin genel biletli alanında bu yıl The Land of Legends Kids Lounge da yer alacak. Çocukların da regatta deneyiminin bir parçası olabilmesi amacıyla tasarlanan alanda karakter buluşmaları, özel atölyeler ve farklı çocuk aktiviteleri gerçekleştirilecek.

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup'ta ziyaretçileri her yönden mutlu edecek etkinlikler bekliyor.

DenizBank Tersane İstanbul Rowing Cup Kayıtları Başladı

DenizBank Tersane İstanbul Rowing Cup Kayıtları Başladı

Yarışma, bu sene Coastal Race, Club Race ve Corporate Race olmak üzere üç kategoride yapılacak. Yarışların kayıt başvuruları 4 Eylül Cuma gününe kadar www.tersaneistanbul.com üzerinden gerçekleştirilecek.

Yarışlar, son yıllarda dünya genelinde hızla büyüyen coastal rowing (kıyı küreği) disiplininde gerçekleştirilecek. World Rowing tarafından küreğin en dinamik formatlarından biri olarak tanımlanan kıyı küreği, sporcuları yalnızca rakipleriyle değil; rüzgâr, akıntı ve değişen su koşullarıyla da mücadele etmeye davet ediyor. Haliç'te uygulanacak Coastal Endurance formatı, dayanıklılığı, teknik beceriyi, navigasyonu ve takım koordinasyonunu aynı parkurda buluşturacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın