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Denizli'de Bir Apartmanda Çıkan Yangında Korku Dolu Anlar Yaşanıyor

Denizli'de Bir Apartmanda Çıkan Yangında Korku Dolu Anlar Yaşanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.02.2025 - 20:32

Kartalkaya'da yaşanan acının ardından her yangın haberi yürekleri ağza getiriyor. Bu kez Denizli'den gelen bir haber paniğe yol açtı. 7 katlı binada çıkan yangına müdahale sürüyor. Binadan çıkamayan insanların olduğu bilgisi kurtarma çalışmalarını hızlandırdı. Panik anları kameralara da yansıdı.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangına yetkililer anında müdahale etmeye çalışıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangına yetkililer anında müdahale etmeye çalışıyor.

Korku dolu anlar yaşanırken mahsur kalanların olduğu tespit edildi. Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.

Korku dolu anlar yaşanırken mahsur kalanların olduğu tespit edildi. Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.

Korku dolu anlar kameralara yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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