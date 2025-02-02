Denizli'de Bir Apartmanda Çıkan Yangında Korku Dolu Anlar Yaşanıyor

Kartalkaya'da yaşanan acının ardından her yangın haberi yürekleri ağza getiriyor. Bu kez Denizli'den gelen bir haber paniğe yol açtı. 7 katlı binada çıkan yangına müdahale sürüyor. Binadan çıkamayan insanların olduğu bilgisi kurtarma çalışmalarını hızlandırdı. Panik anları kameralara da yansıdı.