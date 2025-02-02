Denizli'de Bir Apartmanda Çıkan Yangında Korku Dolu Anlar Yaşanıyor
Denizli'de Bir Apartmanda Çıkan Yangında Korku Dolu Anlar Yaşanıyor
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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangına yetkililer anında müdahale etmeye çalışıyor.
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Korku dolu anlar yaşanırken mahsur kalanların olduğu tespit edildi. Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.
Korku dolu anlar kameralara yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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