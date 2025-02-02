Kafelerdeki Saatlik Masalardan Sonra Şimdi de Bir AVM Tuvaleti Ücretli Oldu
Kafelerdeki Saatlik Masalardan Sonra Şimdi de Bir AVM Tuvaleti Ücretli Oldu
Ekonomideki kötü gidişat her sektörde yeni olayları tetikliyor. Yakın zamanda kafelerdeki bekleyen müşterilerden saatlik ücret alınacağını okumuştuk. AVM'lerin ücretli olması ise uzun zamandır dedikodu olarak bir ihtimal şeklinde kendini hatırlatıyor. Bunların yanında ilginç bir haber de Samsun'dan geldi. Bazı AVM'lerin otoparkları ücretli hale gelirken Samsun'da bir AVM ilginç bir hizmetten ücret talep etmeye başladı.
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Ekonomik olarak alım gücü düşse de AVM'ler "gezmek" için gidilen yerlerin başında geliyor. Bu da AVM'lere ilginç yöntemlere başvurduruyor.
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Samsun'da bir AVM, ziyaretçilerinden standart bir hizmet için ücret talep etmeye başladı. AVM içindeki iki tuvaletten biri ücretli hale geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Murat Çan'ın gündeme getirdiği olayda AVM'nin tuvalet ücreti için kredi kartı da kabul ettiği ortaya çıktı.
Çan bu durumun mağduriyet yarattığını söyledi ve kamu alanı niteliğindeki AVM'lerden ücret alınamayacağını belirtti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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