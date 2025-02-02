Kafelerdeki Saatlik Masalardan Sonra Şimdi de Bir AVM Tuvaleti Ücretli Oldu

Ekonomideki kötü gidişat her sektörde yeni olayları tetikliyor. Yakın zamanda kafelerdeki bekleyen müşterilerden saatlik ücret alınacağını okumuştuk. AVM'lerin ücretli olması ise uzun zamandır dedikodu olarak bir ihtimal şeklinde kendini hatırlatıyor. Bunların yanında ilginç bir haber de Samsun'dan geldi. Bazı AVM'lerin otoparkları ücretli hale gelirken Samsun'da bir AVM ilginç bir hizmetten ücret talep etmeye başladı.