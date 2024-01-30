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Denizde Boğulmak Üzereyken Kurtardığı Karga ile Dost Olan Adam: Yedikleri İçtikleri Ayrı Gitmiyor!

Denizde Boğulmak Üzereyken Kurtardığı Karga ile Dost Olan Adam: Yedikleri İçtikleri Ayrı Gitmiyor!

Arya
Arya - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 16:09

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Balık tutmak için açıldığı denizde boğulmak üzereyken bulduğu kargayı kurtaran bir adam, daha sonra ise o karga ile dost oldu.

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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerin nerede kaydedildiği belirtilmezken, o görüntülerde denize açılan adamın kargayı kurtardığı anlar görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerin nerede kaydedildiği belirtilmezken, o görüntülerde denize açılan adamın kargayı kurtardığı anlar görülüyor.

Kargayı kurtardıktan sonra evine alan ve bakımını yapan adam, şimdi ise kargayla oldukça fazla vakit geçiriyor.

Kargayı kurtardıktan sonra evine alan ve bakımını yapan adam, şimdi ise kargayla oldukça fazla vakit geçiriyor.

Birlikte oyun oynayıp vakit geçiren ikilinin o anlarını izlerken gözlerinizden kalpler fışkıracak: 👇

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