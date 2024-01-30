Denizde Boğulmak Üzereyken Kurtardığı Karga ile Dost Olan Adam: Yedikleri İçtikleri Ayrı Gitmiyor!

Balık tutmak için açıldığı denizde boğulmak üzereyken bulduğu kargayı kurtaran bir adam, daha sonra ise o karga ile dost oldu.
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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerin nerede kaydedildiği belirtilmezken, o görüntülerde denize açılan adamın kargayı kurtardığı anlar görülüyor.
Kargayı kurtardıktan sonra evine alan ve bakımını yapan adam, şimdi ise kargayla oldukça fazla vakit geçiriyor.
Birlikte oyun oynayıp vakit geçiren ikilinin o anlarını izlerken gözlerinizden kalpler fışkıracak: 👇
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