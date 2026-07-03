Deniz Göktaş Tutuklandı mı? Komedyen Deniz Göktaş Neden Tutuklandı, Ne Yaptı?
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Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelediği ve YouTube’da milyonlarca izlenmeye ulaşan “Ölü Deniz” stand-up gösterisiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı.
Peki, Deniz Göktaş neden tutuklandı? Deniz Göktaş savunmasında ne dedi?
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Deniz Göktaş Tutuklandı mı?
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Deniz Göktaş Neden Tutuklandı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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