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Deniz Göktaş Tutuklandı mı? Komedyen Deniz Göktaş Neden Tutuklandı, Ne Yaptı?

Deniz Göktaş Tutuklandı mı? Komedyen Deniz Göktaş Neden Tutuklandı, Ne Yaptı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 15:24
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Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelediği ve YouTube’da milyonlarca izlenmeye ulaşan “Ölü Deniz” stand-up gösterisiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı.

Peki, Deniz Göktaş neden tutuklandı? Deniz Göktaş savunmasında ne dedi?

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Deniz Göktaş Tutuklandı mı?

Deniz Göktaş Tutuklandı mı?

Evet, komedyen Deniz Göktaş, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yurt dışı seyahatinin ardından Türkiye'ye dönen ve İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınan Göktaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen komedyen hakkında tutuklama kararı verildi.

Deniz Göktaş Neden Tutuklandı?

Deniz Göktaş Neden Tutuklandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ölü Deniz' isimli stand-up gösterisinin ardından CİMER'e yapılan 185 adet toplu şikayet üzerine resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Bu kapsamda adliyeye sevk edilen Deniz Göktaş’a iki ayrı suçlama yöneltildi:

  • Cumhurbaşkanına hakaret (TCK Madde 299)

  • Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama (TCK Madde 216/3)

Mahkeme, bu suçlamalar doğrultusunda tutuklama kararı verdi.

Deniz Göktaş'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Soruşturmayı öğrendikten sonra kendi isteğiyle ilk uçakla Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş suçlamaları reddetti.

Göktaş'ın ifadesinin bir kısmı: 

'Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum sadece dindarlar değil her türlü politik görüş yada popüler figür hakkında konuşmalarım vardır.

Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm.

Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. Diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur.

Demokrat otokrat gibi bir kelimedir sadece, gösteri boyunca bu tarz popüler figürler ideolojiler Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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