Deniz Göktaş Tutuklandı mı? Komedyen Deniz Göktaş Neden Tutuklandı, Ne Yaptı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ölü Deniz' isimli stand-up gösterisinin ardından CİMER'e yapılan 185 adet toplu şikayet üzerine resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Bu kapsamda adliyeye sevk edilen Deniz Göktaş’a iki ayrı suçlama yöneltildi:

Mahkeme, bu suçlamalar doğrultusunda tutuklama kararı verdi.

Soruşturmayı öğrendikten sonra kendi isteğiyle ilk uçakla Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş suçlamaları reddetti.

Göktaş'ın ifadesinin bir kısmı:

'Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum sadece dindarlar değil her türlü politik görüş yada popüler figür hakkında konuşmalarım vardır.

Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm.

Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. Diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur.

Demokrat otokrat gibi bir kelimedir sadece, gösteri boyunca bu tarz popüler figürler ideolojiler Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum.'