Çöken Peribacasının Önceki ve Son Hali Ortaya Çıktı
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Nevşehir'in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde çöken peribacasının ardından bölgenin önceki ve son hali drone kamerasıyla görüntülendi. Yan yana getirilen kareler, kaya düşmesinin Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen noktalarından birinde bıraktığı değişimi açıkça ortaya koydu.
Peribacası neden çöktü?
Drone kareleri karşılaştırıldığında bölgedeki değişim gözler önüne serildi.
Peribacasının çökme anları:
Peribacasının sonraki hali:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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