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Çöken Peribacasının Önceki ve Son Hali Ortaya Çıktı

Çöken Peribacasının Önceki ve Son Hali Ortaya Çıktı

Nevşehir
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 09:13
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Nevşehir'in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde çöken peribacasının ardından bölgenin önceki ve son hali drone kamerasıyla görüntülendi. Yan yana getirilen kareler, kaya düşmesinin Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen noktalarından birinde bıraktığı değişimi açıkça ortaya koydu.

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Peribacası neden çöktü?

Peribacası neden çöktü?

Kapadokya'da 29 Ekim'de Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bulunan bir peribacasından kopan dev kaya kütleleri, çevrede bulunan ziyaretçilerin üzerine düştü.

Peribacası çökmesinde ölenler

Olayda Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna (31), eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ve Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37) hayatını kaybetti. 

Peribacası çökmesinde yaralananlar

Fransız uyruklu 8 yaşındaki Nael Mgattaf, babası Mhemed Mgattaf (38), 3 yaşındaki kardeşi Isaac Ismael Mgattaf ile Önder Demir (32) ve Gül Demir (29) ise yaralandı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, yaptığı açıklamada bölgede aşırı yağışın ardından toprak kayması meydana geldiğini, kaya düşmesinin ardından da peribacasının çöktüğünü bildirdi. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları, kaya parçalarının altında başka kimsenin kalmadığının anlaşılmasıyla sona erdirildi.

Drone kareleri karşılaştırıldığında bölgedeki değişim gözler önüne serildi.

Drone kareleri karşılaştırıldığında bölgedeki değişim gözler önüne serildi.

Olayın ardından peribacasının çökmeden önceki ve son hali görüntülendi. Önceki karelerde bütünlüğünü koruyan kaya oluşumlarının yer aldığı noktada, son görüntülerde büyük kaya parçalarının çevreye dağıldığı ve zeminde geniş bir enkaz alanı oluştuğu dikkat çekti.

Kayaların koptuğu ana ait görüntüler de ortaya çıktı. Bir aracın kamerasına yansıyan kayıtta, peribacalarından birinden kopan dev kütlelerin düşmesinin hemen ardından bölgeyi büyük bir toz bulutunun kapladığı görüldü.

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Peribacasının çökme anları:

Peribacasının sonraki hali:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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