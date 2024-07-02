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Çocuk Parkında Mide Bulandıran Görüntü! Bankta Oturan Kadına Bakarak Mastürbasyon Yaptı

Çocuk Parkında Mide Bulandıran Görüntü! Bankta Oturan Kadına Bakarak Mastürbasyon Yaptı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 14:35

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Bahçelievler'de çocuk parkına gelen bir şahıs, bankta oturan kadına bakarak mastürbasyon yaptı. Çevredekilerin uyarılarını dinlemeyen şahıs, mahalleliler tarafından darbedildi. 

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Şirinevler Mahallesi'nde bulunan çocuk parkına gelen adam, parrkta oynayan çocuğunu bekleyen bir kadına bakarak mastürbasyon yapmaya başladı.

Şirinevler Mahallesi'nde bulunan çocuk parkına gelen adam, parrkta oynayan çocuğunu bekleyen bir kadına bakarak mastürbasyon yapmaya başladı.

Durumu gören mahalleli, şüpheli şahsı uyardı. Uyarıları umursamayan adam mastürbasyon yapmaya devam edince mahalleliler tarafından darbedildi.

Durumu gören mahalleli, şüpheli şahsı uyardı. Uyarıları umursamayan adam mastürbasyon yapmaya devam edince mahalleliler tarafından darbedildi.

Mide bulandıran görüntüler bir mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar; 📹

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