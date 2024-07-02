Çocuk Parkında Mide Bulandıran Görüntü! Bankta Oturan Kadına Bakarak Mastürbasyon Yaptı

Bahçelievler'de çocuk parkına gelen bir şahıs, bankta oturan kadına bakarak mastürbasyon yaptı. Çevredekilerin uyarılarını dinlemeyen şahıs, mahalleliler tarafından darbedildi.
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Şirinevler Mahallesi'nde bulunan çocuk parkına gelen adam, parrkta oynayan çocuğunu bekleyen bir kadına bakarak mastürbasyon yapmaya başladı.
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Durumu gören mahalleli, şüpheli şahsı uyardı. Uyarıları umursamayan adam mastürbasyon yapmaya devam edince mahalleliler tarafından darbedildi.
Mide bulandıran görüntüler bir mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar; 📹
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