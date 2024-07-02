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Dakikalarca Uyanmadı, Vatandaşlar Öldü Sandı! Gerçek Ambulansın Gelmesiyle Ortaya Çıktı

Dakikalarca Uyanmadı, Vatandaşlar Öldü Sandı! Gerçek Ambulansın Gelmesiyle Ortaya Çıktı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 13:44

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Kocaeli'de aldığı alkolün etkisiyle kaldırımda sızan genç çevredeki vatandaşların dakikalarca süren çağrısına cevap vermeyince öldüğü düşünüldü. Vatandaşların öldü sanarak bölgeye çağırdığı 112 sağlık ekipleri genci ayıltarak hastaneye götürdü. 

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Çevredeki Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımın kenarında sızan bir genç, vatandaşların çağrılarına cevap vermeyince öldüğü düşünüldü.

Çevredeki Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımın kenarında sızan bir genç, vatandaşların çağrılarına cevap vermeyince öldüğü düşünüldü.

Vatandaşların çağrısı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri genci ayıltarak hastaneye götürdü.

Vatandaşların çağrısı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri genci ayıltarak hastaneye götürdü.

Gencin baygın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. 📹

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