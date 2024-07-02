Bir Dönemin Efsanesi Olan Cep Telefonuyla Çekilen Video İzleyenleri Maziye Götürüyor!

Eski cep telefonları genellikle sadece temel arama ve mesajlaşma özelliklerine sahipti. Yeni cep telefonları ise yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranlar, çoklu uygulama desteği, yüksek çözünürlüklü kameralar gibi gelişmiş özellikler sunar.
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Döneminin en popüler cep telefonlarından biriyle çekilen video, izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarttı.
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O dönem çekilen videonun bu videonun kapladığı alan 95 kb. iken çözünürlüğü ise tam olarak 176x144 piksel.
Videonun tamamı için:
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