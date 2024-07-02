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Bir Dönemin Efsanesi Olan Cep Telefonuyla Çekilen Video İzleyenleri Maziye Götürüyor!

Bir Dönemin Efsanesi Olan Cep Telefonuyla Çekilen Video İzleyenleri Maziye Götürüyor!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 13:21

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Eski cep telefonları genellikle sadece temel arama ve mesajlaşma özelliklerine sahipti. Yeni cep telefonları ise yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranlar, çoklu uygulama desteği, yüksek çözünürlüklü kameralar gibi gelişmiş özellikler sunar.

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Döneminin en popüler cep telefonlarından biriyle çekilen video, izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarttı.

Döneminin en popüler cep telefonlarından biriyle çekilen video, izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarttı.

O dönem çekilen videonun bu videonun kapladığı alan 95 kb. iken çözünürlüğü ise tam olarak 176x144 piksel.

O dönem çekilen videonun bu videonun kapladığı alan 95 kb. iken çözünürlüğü ise tam olarak 176x144 piksel.

Videonun tamamı için:

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