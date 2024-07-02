Annesini Görmeden Yolculuk Yapamayan Sevimli Bebeğe Böyle Çözüm Buldular!

Annelerinin varlığı, bebeklere güvenlik, rahatlık ve koruma hissi verir. Bebekler, annelerinden ayrılmaları gerektiğinde, özellikle uzun yolculuklarda veya yeni ortamlarda, huzursuz olabilirler ve annelerini görmeden rahatlayamazlar.
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Annesini görmeden rahat yolculuk yapamayan sevimli bebek sosyal medyada beğeni topladı.
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Bu tatlı miniğin rahat yolculuk yapması için, koltuğa annesinin fotoğrafını yapıştırdılar. Annesinin fotoğrafını görünce gülümseyen tatlı bebek, kalplerimizi ısıttı.
O sevimli video 👇
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