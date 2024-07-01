Bir İsteme Merasiminde Damadın Yaptığı Duygusal Konuşma: "Dedemi Bile Ağlattı"

İsteme merasimi, evlilik yolunda atılan önemli bir adımdır ve her iki aile için de mutlu bir anı olarak hatırlanır. Bu mutlu anını sosyal medyada paylaşan @ertugrul.aysegull isimli Instagram kullanıcısı beğeni topladı.
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Damat adayı, hayatını birleştireceği kişiyi hiç bırakmayacağına dair bir kez daha ailelerin önünde söz verdiği bir konuşma gerçekleştirdi.
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Damadın konuşmasının ardından yüzükler takıldı ve paylaşılan video sosyal medyada duygu seli yaşattı.
O duygusal anlar 👇
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