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Bir İsteme Merasiminde Damadın Yaptığı Duygusal Konuşma: "Dedemi Bile Ağlattı"

Bir İsteme Merasiminde Damadın Yaptığı Duygusal Konuşma: "Dedemi Bile Ağlattı"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 23:21

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İsteme merasimi, evlilik yolunda atılan önemli bir adımdır ve her iki aile için de mutlu bir anı olarak hatırlanır. Bu mutlu anını sosyal medyada paylaşan @ertugrul.aysegull isimli Instagram kullanıcısı beğeni topladı.

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Damat adayı, hayatını birleştireceği kişiyi hiç bırakmayacağına dair bir kez daha ailelerin önünde söz verdiği bir konuşma gerçekleştirdi.

Damat adayı, hayatını birleştireceği kişiyi hiç bırakmayacağına dair bir kez daha ailelerin önünde söz verdiği bir konuşma gerçekleştirdi.

Damadın konuşmasının ardından yüzükler takıldı ve paylaşılan video sosyal medyada duygu seli yaşattı.

Damadın konuşmasının ardından yüzükler takıldı ve paylaşılan video sosyal medyada duygu seli yaşattı.

O duygusal anlar 👇

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