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Marmaris'te İngilizlere Özel Dans Gösterisi: Turistleri Etkilemek İçin Çatıya Çıktılar

Marmaris'te İngilizlere Özel Dans Gösterisi: Turistleri Etkilemek İçin Çatıya Çıktılar

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 12:49

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Marmaris, Türkiye'nin en popüler turistik bölgelerinden biri olarak, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Marmaris'te turistlere özel yapılan dans gösterisi sosyal medyada dikkat çekti.

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İngiliz turistleri etkilemek için, iki erkek çatıya çıkıp yaptıkları dans gösterisiyle ilgi çekmeyi başardılar.

İngiliz turistleri etkilemek için, iki erkek çatıya çıkıp yaptıkları dans gösterisiyle ilgi çekmeyi başardılar.

İlginç hareketler sergileyip turistlerin dikkatini çekmek isteyen ikili, bölgedeki bir kişinin kamera kaydını açmasıyla sosyal medyada paylaşıldı.

İlginç hareketler sergileyip turistlerin dikkatini çekmek isteyen ikili, bölgedeki bir kişinin kamera kaydını açmasıyla sosyal medyada paylaşıldı.

O gösteri 👇

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