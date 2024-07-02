Marmaris'te İngilizlere Özel Dans Gösterisi: Turistleri Etkilemek İçin Çatıya Çıktılar

Marmaris, Türkiye'nin en popüler turistik bölgelerinden biri olarak, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Marmaris'te turistlere özel yapılan dans gösterisi sosyal medyada dikkat çekti.
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İngiliz turistleri etkilemek için, iki erkek çatıya çıkıp yaptıkları dans gösterisiyle ilgi çekmeyi başardılar.
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İlginç hareketler sergileyip turistlerin dikkatini çekmek isteyen ikili, bölgedeki bir kişinin kamera kaydını açmasıyla sosyal medyada paylaşıldı.
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