Çocuğunu Kaçırdığı İddia Edilen Çocuk Psikiyatristi İddialara Yanıt Verdi
Çocuğunu Kaçırdığı İddia Edilen Çocuk Psikiyatristi İddialara Yanıt Verdi
Yazdığı kitaplar ve sosyal medya içerikleriyle 1 milyon takipçiye ulaşan genç ve çocuk psikiyatristi Veysi Çeri geçtiğimiz gün bir habere konu oldu. NOW TV'nin haberine göre Çeri çocuğunu mahkeme kararı olmasına rağmen Litvanyalı annesine üç yıldır göstermiyordu. Litvanyalı Monika D. çocuğunu babasını görsün diye Türkiye'ye getirdiği esnada Veysi Ç. kendi çocuğunu kaçırdı. Yıllarca oğlunu annesine göstermeyen Veysi Çeri hakkında işlem başlatıldı. Ünlü psikiyatrist Twitter hesabından bu konu hakkında uzunca bir açıklama yaptı.
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Veysel Çeri 2017'de evlenip kısa sürede boşandığı eski eşine velayete rağmen çocuğunu göstermiyordu.
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Litvanyalı anne ve Çeri'nin çocuğu teslim ederken güvenlik güçlerine mukavemet göstermesi geçtiğimiz gün NOW Haber'de izleyiciye aktarıldı.
Çeri'nin açıklaması şu şekilde;
"Oğlumu sevip alıştığı kişilerden kopardı"
Arif Verimli meslektaşına destek verdi.
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Pek çok destek mesajı yağarken...
İkna olmayanlar da vardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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