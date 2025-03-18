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Çocuğunu Kaçırdığı İddia Edilen Çocuk Psikiyatristi İddialara Yanıt Verdi

Çocuğunu Kaçırdığı İddia Edilen Çocuk Psikiyatristi İddialara Yanıt Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.03.2025 - 17:05

Yazdığı kitaplar ve sosyal medya içerikleriyle 1 milyon takipçiye ulaşan genç ve çocuk psikiyatristi Veysi Çeri geçtiğimiz gün bir habere konu oldu. NOW TV'nin haberine göre Çeri çocuğunu mahkeme kararı olmasına rağmen Litvanyalı annesine üç yıldır göstermiyordu. Litvanyalı Monika D. çocuğunu babasını görsün diye Türkiye'ye getirdiği esnada Veysi Ç. kendi çocuğunu kaçırdı. Yıllarca oğlunu annesine göstermeyen Veysi Çeri hakkında işlem başlatıldı. Ünlü psikiyatrist Twitter hesabından bu konu hakkında uzunca bir açıklama yaptı.

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Veysel Çeri 2017'de evlenip kısa sürede boşandığı eski eşine velayete rağmen çocuğunu göstermiyordu.

Veysel Çeri 2017'de evlenip kısa sürede boşandığı eski eşine velayete rağmen çocuğunu göstermiyordu.

Litvanyalı anne ve Çeri'nin çocuğu teslim ederken güvenlik güçlerine mukavemet göstermesi geçtiğimiz gün NOW Haber'de izleyiciye aktarıldı.

Çeri'nin açıklaması şu şekilde;

Çeri'nin açıklaması şu şekilde;

2017 yılında evlendiğim Monika hanım ile 2018 yılında İstanbul’da bir çocuğumuz oldu. Ancak Monika hanım Türkiye’de yaşamak istemediğini belirtip sürekli Türkiye’yi ve kültürümüzü kötülemesi üzerine çocuğum için Almanya’ya taşındım. Ancak orda da yapamadık ve anlaşarak ayrılmaya karar verdik. Anlaşmalı boşanmamızda Çoçuğumuzun Litvanya’da annesinde kalmasına beraberce karar verdik. Ancak annesi gerek duygusal açıdan künt olması, gerekse de yoğun çalıştığı için ihmal düzeyinde çocuğun bakımını aksatmaktaydı. 2 yıl sonra çocuğum 4.5 yaşındayken annesinin onu otelde darp etmesi ve çocuğumun annesinin onu orda darp ettiğini belirtmesi üzerine mahkemeye başvurarak (darp ettiğine dair raporlar eşliğinde) çocuğumun bakımını üstlenmek zorunda kaldım. Bu süreçte delilleri inceleyen mahkeme heyeti de çocuğumuzun geçici velayetini bana verdi. Bu süreçte çocuğumun psikolojik, sosyal, duygusal ve entelektüel gelişimi günden güne toparladı ve şu an harika durumda. (Harika olduğuna dair psikolog, pedagog ve okul gözlem notları mevcut). Çocuğun kaçırılması hiçbir surette söz konusu olmadı. (Yargıtay’ın yeni onadığı karar da kaçırılma değil; mutat meskene iade kararı.) Yani oğlum bu süreçte tamamen yasal olarak bendeydi. Türkiye’deki mahkemeler devam ederken maalesef boşanma anlaşmamıza dayanarak Monika hanım çocuğun mutat meskene iadesini talep etti. İade yargılaması sürecinde maalesef ne anne, ne babanın ne de çocuğun adli tıp ve ilgili uzmanlarca değerlendirilmesi söz konusu olmadı ve yanlış bir karar alındı.

"Oğlumu sevip alıştığı kişilerden kopardı"

"Oğlumu sevip alıştığı kişilerden kopardı"

İade süreci de maalesef polis zoruyla ve çocuğun üstün yararını gözetmeyecek şekilde oldu. Ve oğlum iade sırasında “ısrarla gitmek istemiyorum” dedi ve annesiyle gitmeyi yaklaşık 12 saat boyunca reddetti. Bu süreçte asla bir müdahalem olmadı. Sadece çocuğu travmatize etmeden götürmeleri için çabaladım. Ancak çocuğum gitmek istemediği ve aşırı zorlandığından dolayı ateşi yükselmeye başladı ve kustu. Bunun üzerine iade süreci bir gün sonraya ertelendi. Ertesi gün çocuğumun ateşinin daha da yükselmesi ve havale geçirmesi üzerine ambulansla acilen hastaneye kaldırıldı. Orada serumla çeşitli destekleyici tedavilerle antibiyotik tedavisi başlandı. Ancak tedavisi henüz başlanmışken maalesef Monika hanım tuttuğu birkaç bodyguard ve polisle hastaneden zorla çocuğu benden aldılar. Almakla da kalmayıp hastane epikrizinde de yazıldığı üzere 39.5 derece ateş ve febril konvülsiyon tanısına rağmen çocuğun tedavisini reddedip hayatını tehlikeye atarak çıkardılar. Bu süreçte sürecin kademeli olması gerektiğini ısrarla belirtmeme rağmen adeta eşya gibi ve hayatını tehlikeye atarak çocuğu aldılar. Oğlum 3 yıldır burda harika bir çevre bulmuş ve gelişimi için mükemmel bir ortamda büyütüyorken, aniden bu ortamdan ve sevip alıştığı kişilerden koparıldı. Ve 10 gündür çocuğumla hiçbir surette iletişim kuramamaktayım. Ve daha önce onu darbetmiş olup (doktor raporuyla tespitli), hayatını hiçe sayarak tedavisine engel olan (hastane epikriziyle tespitli) Monika hanımla beraber. Ve ben hiçbir surette şu an onu koruyamıyorum. Sorumsuz anne -babalara bırakılıp tarifsiz acılara, hata ölüme sürüklenen birçok çocuğun olduğu bir ortamda, çocuğumun onu daha önce darbedip tedavisini hiçe saymış olan birinin eline bırakıldığını bilmek uykularımı kaçırıyor.

Kanunlarla mahkeme kararlarına karşı boynum kıldan ince. Yüce Türk devletinden ve halkımızdan Müslüman bir Türk çocuğunun hayatı ile gelişimini sağlama alacak tedbirler almasını rica ediyor, çocuğumun sağlığı ile üstün yararını sağlayacak her türlü tedbiri hayatım pahasına kabul edeceğimi, herkesle paylaşmak istiyorum.

Son olarak çocuğumu korumak asli görevimdir. Daha önce darbedildiği için geçici velayetini alarak bakımını tüm zorluklara rağmen üstlendim. Bu süreçte asla kaçırılması söz konusu olmadı. Geçici velayetle bendeydi. Burda güvenle ve huzurla büyüdü. Çocuğumu istismar etmemek adına asla buralara alet etmedim, ne pahasına olursa olsun etmezdim ama mecburen bunu yazmak zorunda kaldım.

Saygılar

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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