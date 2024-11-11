Cinsiyet Öğrenme Partisinde Faciadan Dönüldü! Balon Alev Alıp Patladı

Son dönemlerde sosyal medyada sıklıkla gördüğümüz cinsiyet değiştirme partisinin birinde faciadan dönüldü. Cinsiyet renklerinin içerisinde olduğu hidrojen balonu bir anda alev alarak bir adamın kafasında patladı. Alevler içerisinde ortaya saçılan cinsiyet süslerinin pembe renkli olduğu görülürken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Son zamanların popüler adetlerinden birisi olan cinsiyet belirleme partisinde korku dolu anlar yaşandı. Cinsiyet renklerinin içerisinde bulunduğu balon bir anda alev alarak patladı.
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Patlama sonrası alevler arasında kalan adam yanan parçaları söndürmeye çalıştı. Balonun içerisinde pembe renkli süsler çıktığı görüldü.
İşte o anlar; 🎥
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