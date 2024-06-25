Çin'de Mangonun Kutsal Meyve Olmasının Ardında Yatan Hikaye Ufkunuzu Açacak
Çin'de Mangonun Kutsal Meyve Olmasının Ardında Yatan Hikaye Ufkunuzu Açacak
Her ülkenin veya kültürün önemli gördüğü, üstüne büyük anlamlar atfettiği bazı semboller vardır. Bu bazen bir hayvan bazen bir meyve olabilir. Çin'de de mangonun bir kült haline geldiği biliniyor. Ancak bunun tarihi bin yıllar öncesine dayanmıyor. Çin tarihinin eskiliğine kıyas yaparsak epey yeni bir kutsal.
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Bilgi de şu paylaşımdan çıktı.
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Tarihçi Emrah Safa Gürkan da katkıda bulundu.
Pakistan Dışişleri Bakanı'nın ziyaretine dayanıyor olay ve bu tropikal meyve birden biri dev bir ulusun kutsalı oluveriyor.
"Zaten Çin Kültür Devrimi sırasında garip bir yer olmuş.
Mao'nun meyveyi yemeyip işçilere vermesi bir fedakarlık belirtisi olarak anlaşılıyor. Meyveyi Çin mi mitolojisindeki bir meyveye benzetiyorlar. Yemeyip özel bir kapta saklıyorlar. Okul vs. tüm ülkeyi geziyor mango.
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Hatta benzerini yapıyorlar bir tane yetmemiş herhalde. Adamın biri ya bu meyvedir yapmayın etmeyin diyor, onu da yargılıyorlar. Öyle takılıyorlar bayağı."
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Dünyada her saçma şey çin de
Adamın biri yapmayın etmeyin bu meyvedir diyor onu da yargılıyorlar. Bu cümle çok tanıdık geldi aklını kaybetmiş yobaz her yerde öyle sanırım