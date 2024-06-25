Çin'de Mangonun Kutsal Meyve Olmasının Ardında Yatan Hikaye Ufkunuzu Açacak

Her ülkenin veya kültürün önemli gördüğü, üstüne büyük anlamlar atfettiği bazı semboller vardır. Bu bazen bir hayvan bazen bir meyve olabilir. Çin'de de mangonun bir kült haline geldiği biliniyor. Ancak bunun tarihi bin yıllar öncesine dayanmıyor. Çin tarihinin eskiliğine kıyas yaparsak epey yeni bir kutsal.