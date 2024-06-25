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Çin'de Mangonun Kutsal Meyve Olmasının Ardında Yatan Hikaye Ufkunuzu Açacak

Çin'de Mangonun Kutsal Meyve Olmasının Ardında Yatan Hikaye Ufkunuzu Açacak

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.06.2024 - 12:50

Her ülkenin veya kültürün önemli gördüğü, üstüne büyük anlamlar atfettiği bazı semboller vardır. Bu bazen bir hayvan bazen bir meyve olabilir. Çin'de de mangonun bir kült haline geldiği biliniyor. Ancak bunun tarihi bin yıllar öncesine dayanmıyor. Çin tarihinin eskiliğine kıyas yaparsak epey yeni bir kutsal.

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Bilgi de şu paylaşımdan çıktı.

Bilgi de şu paylaşımdan çıktı.
twitter.com

Soruya binlerce ilginç bilgi geldi.

Tarihçi Emrah Safa Gürkan da katkıda bulundu.

Tarihçi Emrah Safa Gürkan da katkıda bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı'nın ziyaretine dayanıyor olay ve bu tropikal meyve birden biri dev bir ulusun kutsalı oluveriyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı'nın ziyaretine dayanıyor olay ve bu tropikal meyve birden biri dev bir ulusun kutsalı oluveriyor.

"Zaten Çin Kültür Devrimi sırasında garip bir yer olmuş.

"Zaten Çin Kültür Devrimi sırasında garip bir yer olmuş.

Mao'nun meyveyi yemeyip işçilere vermesi bir fedakarlık belirtisi olarak anlaşılıyor. Meyveyi Çin mi mitolojisindeki bir meyveye benzetiyorlar. Yemeyip özel bir kapta saklıyorlar. Okul vs. tüm ülkeyi geziyor mango.

Mao'nun meyveyi yemeyip işçilere vermesi bir fedakarlık belirtisi olarak anlaşılıyor. Meyveyi Çin mi mitolojisindeki bir meyveye benzetiyorlar. Yemeyip özel bir kapta saklıyorlar. Okul vs. tüm ülkeyi geziyor mango.
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Hatta benzerini yapıyorlar bir tane yetmemiş herhalde. Adamın biri ya bu meyvedir yapmayın etmeyin diyor, onu da yargılıyorlar. Öyle takılıyorlar bayağı."

Hatta benzerini yapıyorlar bir tane yetmemiş herhalde. Adamın biri ya bu meyvedir yapmayın etmeyin diyor, onu da yargılıyorlar. Öyle takılıyorlar bayağı."

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Elif Tkdmr

Dünyada her saçma şey çin de

Yaşar

Adamın biri yapmayın etmeyin bu meyvedir diyor onu da yargılıyorlar. Bu cümle çok tanıdık geldi aklını kaybetmiş yobaz her yerde öyle sanırım