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Cildinle Arandaki İlişkiyi Özetleyen Kelime Ne?

etiket Cildinle Arandaki İlişkiyi Özetleyen Kelime Ne?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
03.07.2026 - 16:22
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Kimi gün tek bir sivilce yüzünden dünyaya küsüyor, kimi gün ise gelen o doğal ışıltıyla kendimizi podyumda gibi hissediyoruz. Pahalı kremler, bitmek bilmeyen serum seansları, 'Bugün su içmeyi unuttum' pişmanlıkları ve o asla vazgeçilemeyen peelingler... Peki, tüm bu karmaşanın ortasında senin cildinle arandaki bağı tek bir kelime özetleseydi bu ne olurdu?

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1. Cilt bakım rutinin toplam kaç adımdan oluşuyor?

2. Bir cilt bakım ürünü satın alırken en çok neye dikkat edersin?

3. "Cilt tipimi tam olarak biliyorum ve ürünlerimi buna göre seçiyorum."

4. Cildinle konuşabilsen, sana söyleyeceği ilk şey ne olurdu?

5. Beslenme düzeninin cildini etkilediğini fark ediyor musun?

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6. Cilt bakımı yaparken harcadığın zamanı nasıl görüyorsun?

7. "Güneş kremi sürmek için illa dışarı çıkmama gerek yok. Evdeyken bile sürerim."

8. "Cilt bariyeri" kavramı senin için ne kadar tanıdık?

Uyum!

Bakalım kimler cildinin dilinden profesyonel bir tercüman gibi anlıyor? Sen ve cildin, hani herkesin imrenerek baktığı, birbirinin gözünden ne istediğini anlayan o ikonik çiftlerdensiniz. Cildin 'Bugün biraz yoruldum' dediğinde hemen bariyer onarıcı kremini kapıyorsun, 'Bari bir güneş kremi sürseydin' diye fısıldadığında evde bile olsan o korumayı eksik etmiyorsun. Aranızdaki ilişki tamamen karşılıklı saygı ve sevgi üzerine kurulu. Sen ona iyi bakıyorsun, o da sana o hep hayalini kurduğun 'doğal ışıltıyı' vererek teşekkür ediyor. Nazar değmesin.

Mücadele!

Açık konuşalım: Aranızdaki ilişki biraz 'Seninle de olmuyor, sensiz de' kıvamında. Cildini çok seviyorsun, onun için en iyisini istiyorsun ama bazen onu o kadar çok ürüne, asite, maskeye boğuyorsun ki cildin isyan bayrağını çekip anında sivilceyle, kızarıklıkla karşılık veriyor. Sosyal medyada ne görsen 'Hemen denemeliyim!' diyerek cildini adeta bir laboratuvar faresine çevirmiş olabilirsin. Unutma, aşkta da bakımda da bazen mesafe ve sadelik iyidir. Biraz geri çekil, temel adımlara dön ve cildine biraz nefes alacak alan bırak. Onu kontrol etmeye çalışmayı bıraktığında her şey kendiliğinden çözülecek.

Mesafe!

Sizin aranızdaki ilişki tam olarak şu: Aynı evde yaşayan ama birbirinin odasına pek uğramayan iki ev arkadaşı. Cildinin varlığından haberdarsın, arada bir aynada karşılaşıyorsunuz ama derin bir bağınız yok. 'Yıkıyorum işte, daha ne istiyor?' kafasındasın. Cildin kuruyup gerildiğinde ya da pul pul döküldüğünde bile 'Geçer ya' deyip geçiştiriyorsun. Kötü niyetli değilsin, sadece biraz üşeniyorsun veya nereden başlayacağını bilemiyorsun. Ama kabul et, o da bir ilgiyi, şefkati hak ediyor! Hayatına ekleyeceğin küçücük bir nemlendirici adımı bile aranızdaki buzları eritmeye yetecek, bize güven.

Keşif!

Sen şu an cildinle tam olarak o heyecanlı ama bir o kadar da kafa karıştırıcı 'flört' dönemindesin. Bir gün çok iyi anlaşıyorsun, ertesi gün cildin sana tripler atıyor ve sen 'Ben şimdi ne yanlış yaptım?' diye kara kara düşünüyorsun. İçerikler, serumlar, cilt tipleri havada uçuşuyor ama senin kafan hafiften çorba olmuş durumda. Hangi ürünün ne işe yaradığını çözmeye çalışırken bazen yanlış adımlar atabiliyorsun ama sorun değil; bu işler deneme yanılma yoluyla öğrenilir. Cildinin sinyallerini dinlemeye devam et, yakında onun gizli şifresini çözeceksin ve bu flört ciddi bir ilişkiye dönüşecek.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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