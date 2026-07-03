Cildinle Arandaki İlişkiyi Özetleyen Kelime Ne?

Sizin aranızdaki ilişki tam olarak şu: Aynı evde yaşayan ama birbirinin odasına pek uğramayan iki ev arkadaşı. Cildinin varlığından haberdarsın, arada bir aynada karşılaşıyorsunuz ama derin bir bağınız yok. 'Yıkıyorum işte, daha ne istiyor?' kafasındasın. Cildin kuruyup gerildiğinde ya da pul pul döküldüğünde bile 'Geçer ya' deyip geçiştiriyorsun. Kötü niyetli değilsin, sadece biraz üşeniyorsun veya nereden başlayacağını bilemiyorsun. Ama kabul et, o da bir ilgiyi, şefkati hak ediyor! Hayatına ekleyeceğin küçücük bir nemlendirici adımı bile aranızdaki buzları eritmeye yetecek, bize güven.