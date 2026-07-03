Cildinle Arandaki İlişkiyi Özetleyen Kelime Ne?
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Kimi gün tek bir sivilce yüzünden dünyaya küsüyor, kimi gün ise gelen o doğal ışıltıyla kendimizi podyumda gibi hissediyoruz. Pahalı kremler, bitmek bilmeyen serum seansları, 'Bugün su içmeyi unuttum' pişmanlıkları ve o asla vazgeçilemeyen peelingler... Peki, tüm bu karmaşanın ortasında senin cildinle arandaki bağı tek bir kelime özetleseydi bu ne olurdu?
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1. Cilt bakım rutinin toplam kaç adımdan oluşuyor?
2. Bir cilt bakım ürünü satın alırken en çok neye dikkat edersin?
3. "Cilt tipimi tam olarak biliyorum ve ürünlerimi buna göre seçiyorum."
4. Cildinle konuşabilsen, sana söyleyeceği ilk şey ne olurdu?
5. Beslenme düzeninin cildini etkilediğini fark ediyor musun?
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6. Cilt bakımı yaparken harcadığın zamanı nasıl görüyorsun?
7. "Güneş kremi sürmek için illa dışarı çıkmama gerek yok. Evdeyken bile sürerim."
8. "Cilt bariyeri" kavramı senin için ne kadar tanıdık?
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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