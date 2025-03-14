CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başsavcıya 'Hakaretten' Ceza Aldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başsavcıya 'Hakaretten' Ceza Aldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dava açılmıştı. Davada sona gelindi. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, CHP lideri Özel, manevi tazminat davasını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özel'in toplamda 480 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başsavcı Gürlek’in İstanbul Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davada, CHP liderinin altı grup toplantısında yaptığı konuşmalarda, Gürlek hakkına "seyyar giyotin" ifadesini kullanmasının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu vurgulandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın