CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başsavcıya 'Hakaretten' Ceza Aldı

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, incelemeleri sonucunda mahkeme, Özgür Özel’in toplamda 480 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Genel başkanın, her bir grup toplantısında yaptığı konuşma dolayısıyla dosya başına 80 bin lira olmak üzere toplam 480 bin lira tazminat ödemesi gerektiğine karar verildi.

Karar yasal faiz hariç olarak hesaplanırken, sürecin temyiz aşamasına taşınabileceği de aktarıldı. Eğer karar kesinleşirse, Özel’in 480 bin liralık ödemeyi yapması gerekecek.