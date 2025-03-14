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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başsavcıya 'Hakaretten' Ceza Aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başsavcıya 'Hakaretten' Ceza Aldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.03.2025 - 15:27

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dava açılmıştı. Davada sona gelindi. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, CHP lideri Özel, manevi tazminat davasını kaybetti.

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Özel'in toplamda 480 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Özel'in toplamda 480 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı.

Başsavcı Gürlek’in İstanbul Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davada, CHP liderinin altı grup toplantısında yaptığı konuşmalarda, Gürlek hakkına "seyyar giyotin" ifadesini kullanmasının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu vurgulandı.

Başsavcı Gürlek’in İstanbul Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davada, CHP liderinin altı grup toplantısında yaptığı konuşmalarda, Gürlek hakkına "seyyar giyotin" ifadesini kullanmasının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu vurgulandı.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, incelemeleri sonucunda mahkeme, Özgür Özel’in toplamda 480 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Genel başkanın, her bir grup toplantısında yaptığı konuşma dolayısıyla dosya başına 80 bin lira olmak üzere toplam 480 bin lira tazminat ödemesi gerektiğine karar verildi.

Karar yasal faiz hariç olarak hesaplanırken, sürecin temyiz aşamasına taşınabileceği de aktarıldı. Eğer karar kesinleşirse, Özel’in 480 bin liralık ödemeyi yapması gerekecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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