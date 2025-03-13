Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Ölümü Herkesi Yıktı Geçti: Erdoğan'dan Taziye Mesajı

'Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da taziye mesajı yayınladı. Mumcu, 'Kıymetli sanatçımız Şinasi Yurtsever'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise, 'Tiyatro ve ekranların sevilen ismi Şinasi Yurtsever'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Rol aldığı projelerle izleyicilerin gönlünde yer edinen değerli sanatçıyı daima saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz' diye yazdı.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven de taziye mesajı yayınladı. Güven, 'Her ölüm erken ama bu çok erken oldu be Şinasi. Mekânın cennet olsun, nur içinde yat.'