Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Ölümü Herkesi Yıktı Geçti: Erdoğan'dan Taziye Mesajı
Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Ölümü Herkesi Yıktı Geçti: Erdoğan'dan Taziye Mesajı
Mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Yurtsever'in vefatı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven taziye mesajı yayınladı.
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Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever sevenlerini üzdü.
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Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ve 15 gün önce de zatürreye yakalanan Şinasi Yurtsever, 51 yaşında yaşamını yitirdi. Yurtsever'in ölümü sanat camiasını derinden etkiledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurtsever'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
İşte Mansur Yavaş'ın paylaşımı:
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Bir taziye mesajı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever için sosyal medya hesabından başsağlığı diledi mesajı yayınladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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