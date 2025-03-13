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Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Ölümü Herkesi Yıktı Geçti: Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Ölümü Herkesi Yıktı Geçti: Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.03.2025 - 23:04

Mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Yurtsever'in vefatı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven taziye mesajı yayınladı.

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Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever sevenlerini üzdü.

Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever sevenlerini üzdü.

Acı haberi oyuncu Zafer Algöz, 'yine ailemizden birini kaybettik' sözleriyle duyurdu.

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ve 15 gün önce de zatürreye yakalanan Şinasi Yurtsever, 51 yaşında yaşamını yitirdi. Yurtsever'in ölümü sanat camiasını derinden etkiledi.

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ve 15 gün önce de zatürreye yakalanan Şinasi Yurtsever, 51 yaşında yaşamını yitirdi. Yurtsever'in ölümü sanat camiasını derinden etkiledi.

Meslektaşlarının yanı sıra siyasetçilerde taziye mesajları yayınladı. İlk mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurtsever'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurtsever'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

'Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da taziye mesajı yayınladı. Mumcu, 'Kıymetli sanatçımız Şinasi Yurtsever'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise, 'Tiyatro ve ekranların sevilen ismi Şinasi Yurtsever'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Rol aldığı projelerle izleyicilerin gönlünde yer edinen değerli sanatçıyı daima saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz' diye yazdı. 

Sinema Genel Müdürü Birol Güven de taziye mesajı yayınladı. Güven, 'Her ölüm erken ama bu çok erken oldu be Şinasi. Mekânın cennet olsun, nur içinde yat.'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Yavaş paylaşımında, ''Büyük Hilmi rolüyle kalplerimize kazınan kıymetli oyuncu Şinasi Yurtsever’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim.Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum'' dedi.

İşte Mansur Yavaş'ın paylaşımı:

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Bir taziye mesajı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever için sosyal medya hesabından başsağlığı diledi mesajı yayınladı.

Bir taziye mesajı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever için sosyal medya hesabından başsağlığı diledi mesajı yayınladı.

İletişim Başkanı Altun mesajında, “Türk tiyatrosunun ve sinemasının kıymetli ismi Şinasi Yurtsever’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla gönüllerde güzel anılar bırakan usta oyuncuya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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