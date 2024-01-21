Çatısını Tamir Ederken Bir Anda Onlarca Yarasa ile Karşılaşan Ev Sahibi Neye Uğradığını Şaşırdı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@samylopez153/...
Yarasaların oldukça tehlikeli hayvanlar olduğu biliniyor. Başta kuduz olmak üzere pek çok hastalık riski tehlikesi taşıyan yarasalarla karşılaşıldığında dikkatli olunması ve mümkünse yetkililere başvurulması gerektiği söyleniyor.
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Bir adam evinin çatısını tamir ederken bir yarasa sürüsüyle karşılaştı.
Kaldırdığı her kiremitin altından onlarca yarasa çıktığını gören adam o anları sosyal medyada paylaştı.
İşte o görüntüler;
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