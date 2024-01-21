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Çatısını Tamir Ederken Bir Anda Onlarca Yarasa ile Karşılaşan Ev Sahibi Neye Uğradığını Şaşırdı

Çatısını Tamir Ederken Bir Anda Onlarca Yarasa ile Karşılaşan Ev Sahibi Neye Uğradığını Şaşırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 16:13

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Yarasaların oldukça tehlikeli hayvanlar olduğu biliniyor. Başta kuduz olmak üzere pek çok hastalık riski tehlikesi taşıyan yarasalarla karşılaşıldığında dikkatli olunması ve mümkünse yetkililere başvurulması gerektiği söyleniyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@samylopez153/...
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Bir adam evinin çatısını tamir ederken bir yarasa sürüsüyle karşılaştı.

Bir adam evinin çatısını tamir ederken bir yarasa sürüsüyle karşılaştı.

Kaldırdığı her kiremitin altından onlarca yarasa çıktığını gören adam o anları sosyal medyada paylaştı.

Kaldırdığı her kiremitin altından onlarca yarasa çıktığını gören adam o anları sosyal medyada paylaştı.

İşte o görüntüler;

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