Bursa'da Pasaj Sahibinden İbretlik Ceza: Kepenklere Tuvaletini Yapanları Tek Tek Duvara Astı!

Duvardaki notların en çok konuşulanı, doğrudan sosyal medyayı işaret eden uyarı oldu. Pasaj sahibi, 'Buraya işeyen kendini YouTube'da bulur' notuyla kepenk önünü tuvalete çevirenlere açık bir gözdağı verdi.

Bununla da yetinilmedi. Kameraya birlikte yakalanan iki kişinin fotoğrafının altına 'YOUTUBE'DA MEŞHUR OLDUNUZ!' yazan ayrı bir kâğıt yapıştırıldı. Panonun köşesinde ise YouTube logolu, 'Gülümseyin' ibareli bir levha daha asılı duruyor.