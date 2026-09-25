Bursa'da Pasaj Sahibinden İbretlik Ceza: Kepenklere Tuvaletini Yapanları Tek Tek Duvara Astı!
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir pasaj sahibi, gece saatlerinde kepenklerin önünü tuvalet olarak kullananlara karşı kimsenin beklemediği bir yöntem buldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen işletmeci, iddiaya göre alkollü olan bu kişilerin fotoğraflarını çıkartıp pasajın duvarına astı. Fotoğrafların yanına eklenen esprili ama bir o kadar da sert notlar kısa sürede gündem oldu.
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Duvardaki ilk not, kameraya yakalananlara doğrudan sesleniyordu: "Arkadaşlar gülümseyin."
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Fotoğrafların tam ortasındaki sarı pano ise tek bir şeyi hatırlatıyordu: Pasaj 7/24 kamerayla izleniyor.
En sert mesaj ise YouTube üzerinden geldi: "Buraya işeyen kendini YouTube'da bulur."
Koridoru baştan sona kaplayan fotoğraflar, pasajın önünden geçenlerin de ilgi odağı oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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