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Bursa'da Pasaj Sahibinden İbretlik Ceza: Kepenklere Tuvaletini Yapanları Tek Tek Duvara Astı!

Bursa'da Pasaj Sahibinden İbretlik Ceza: Kepenklere Tuvaletini Yapanları Tek Tek Duvara Astı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 10:39
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir pasaj sahibi, gece saatlerinde kepenklerin önünü tuvalet olarak kullananlara karşı kimsenin beklemediği bir yöntem buldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen işletmeci, iddiaya göre alkollü olan bu kişilerin fotoğraflarını çıkartıp pasajın duvarına astı. Fotoğrafların yanına eklenen esprili ama bir o kadar da sert notlar kısa sürede gündem oldu.

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Duvardaki ilk not, kameraya yakalananlara doğrudan sesleniyordu: "Arkadaşlar gülümseyin."

Duvardaki ilk not, kameraya yakalananlara doğrudan sesleniyordu: "Arkadaşlar gülümseyin."

Edinilen bilgiye göre pasajın kepenk önü, özellikle gece saatlerinde defalarca tuvalet olarak kullanıldı. Aynı manzara tekrar tekrar yaşanınca pasaj sahibi işi şansa bırakmadı; güvenlik kamerasının kayıtlarını geriye doğru taradı ve kepenklerin önünde yakalanan kişilerin görüntülerini tek tek çıktı aldı.

Kepenk demirlerinin arkasından çekilmiş siyah-beyaz kareler, büyük harflerle 'GECE SAATLERİNDE PASAJIMIZI TUVALET OLARAK KULLANAN ARKADAŞLAR GÜLÜMSEYİN' yazan bir notun altına yapıştırıldı. Hemen yanına da kahkaha atıp parmağıyla işaret eden bir emoji asıldı.

Fotoğrafların tam ortasındaki sarı pano ise tek bir şeyi hatırlatıyordu: Pasaj 7/24 kamerayla izleniyor.

Fotoğrafların tam ortasındaki sarı pano ise tek bir şeyi hatırlatıyordu: Pasaj 7/24 kamerayla izleniyor.

Duvarın ortasına, siyah-sarı ikaz şeritleriyle çevrilmiş kocaman bir 'DİKKAT' levhası yerleştirildi. İki güvenlik kamerası çizimi ve kırmızı bir '7/24' ibaresi taşıyan levhada 'Kameralı güvenlik sistemiyle 7/24 kontrol edilmektedir' uyarısı yer aldı. Levhanın sağına ve soluna, alt alta dizilmiş onlarca kare yapıştırıldı.

Panonun en tepesinde ise ayrı bir sürpriz vardı. Bir yetenek yarışmasının afişini andıran çerçevede 'Yetenek Sizsiniz, yakında' yazısı dikkat çekti. Bu gönderme, duvara asılan görüntülerin başka yerlerde de 'yayına girebileceği' imasını taşıyordu.

En sert mesaj ise YouTube üzerinden geldi: "Buraya işeyen kendini YouTube'da bulur."

En sert mesaj ise YouTube üzerinden geldi: "Buraya işeyen kendini YouTube'da bulur."

Duvardaki notların en çok konuşulanı, doğrudan sosyal medyayı işaret eden uyarı oldu. Pasaj sahibi, 'Buraya işeyen kendini YouTube'da bulur' notuyla kepenk önünü tuvalete çevirenlere açık bir gözdağı verdi.

Bununla da yetinilmedi. Kameraya birlikte yakalanan iki kişinin fotoğrafının altına 'YOUTUBE'DA MEŞHUR OLDUNUZ!' yazan ayrı bir kâğıt yapıştırıldı. Panonun köşesinde ise YouTube logolu, 'Gülümseyin' ibareli bir levha daha asılı duruyor.

Koridoru baştan sona kaplayan fotoğraflar, pasajın önünden geçenlerin de ilgi odağı oldu.

Koridoru baştan sona kaplayan fotoğraflar, pasajın önünden geçenlerin de ilgi odağı oldu.

Kepenklerin hemen yanındaki duvar, kısa sürede çok sayıda siyah-beyaz fotoğrafla doldu. Pasajın koridorundan geçenlerin durup kareleri tek tek incelediği anlar da ajans görüntülerine yansıdı.

Uyarı levhalarının işe yaramadığı yerde pasaj sahibi, caydırıcılığı utanç duygusuna emanet etti. Anlaşılan o ki bundan sonra gece yarısı pasajın kepenklerine yönelenler, önce duvardaki 'şöhret panosuna' bir göz atmak zorunda kalacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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