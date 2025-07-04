Burcuna Göre Hangi Arabesk Şarkıcısın?

Arabesk dediğin sadece dert değil, karakter meselesi... Kimi aşkı dramatize eder, kimi yalnızlığı sahneye taşır. Kimimiz kırıldığında içine kapanır, kimimiz megafonla isyan eder. Peki senin burcun hangisine daha yakın?

Acıyı nasıl yaşıyorsun? Sessizce mi? Haykırarak mı? Yoksa “İçimden ağladım, siz görmemişsiniz.” diyerek mi? Burcunu seç ve öğren!