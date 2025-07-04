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Burcuna Göre Hangi Arabesk Şarkıcısın?

etiket Burcuna Göre Hangi Arabesk Şarkıcısın?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
05.07.2025 - 00:32

Arabesk dediğin sadece dert değil, karakter meselesi... Kimi aşkı dramatize eder, kimi yalnızlığı sahneye taşır. Kimimiz kırıldığında içine kapanır, kimimiz megafonla isyan eder. Peki senin burcun hangisine daha yakın?

Acıyı nasıl yaşıyorsun? Sessizce mi? Haykırarak mı? Yoksa “İçimden ağladım, siz görmemişsiniz.” diyerek mi? Burcunu seç ve öğren!

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Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

Şimdi de yaşını öğrenelim.

Burcunu seçer misin?

İbrahim Tatlıses!

İbrahim Tatlıses!

Koç burcuysan içinden geçen ağzına düşmeden çıkar. İster sev ister öfkelen, filtresizsin. Pat diye konuşur, sonra belki pişman olursun ama geri vites yapmazsın. Aynı İbo gibi… “Haydi Söyle” tarzı kafa tutmalar, bir bakmışsın “Bitanem” moduna dönüşmüş. Sert görünümün altında pamuk gibi biri var ama o dışarıya zor yansıyor. İlişkide liderlik sende olsun istersin, biraz baskınsın ama samimiyetin bunu affettiriyor. Arabeskin içindeki en gerçekçi delikanlı sensin.

Kibariye!

Kibariye!

Sabır taşı ama çatlayınca fena… Boğa burcuysan kendini ezdirmeden duygularını dibine kadar yaşarsın. Konfor senin için önemli, ama sevilmek en az bir masa örtüsünün düzgün serilmesi kadar kritik. Kibariye gibi açık sözlü, dobra ve duygusal bir karışımsın. Sevince tam seversin ama güven sarsılırsa da kendini içinden içinden çeker alırsın. Gülüşünün ardında kırgınlık olabilir ama hayata küsmezsin. Arabesk senin için sadece gözyaşı değil, direnmenin sesi.

Mahsun Kırmızıgül!

Mahsun Kırmızıgül!

Bugün “Alem buysa kral benim!” dersin, yarın “Yıkılmadım ama ayakta da değilim.” ruhuna bürünürsün. İkizlersin çünkü. Hızlı düşünür, hızlı değişirsin. Mahsun Kırmızıgül gibi hem dramatik hem enerjik, hem aşık hem isyankarsın. Kalabalıkta eğlenirken bile içinde dert birikmiştir. İnsanlar seni yüzeyden tanır ama senin asıl dünyan içeride. Arabesk seninle hem eğlenceli hem hüzünlü bir karışıma dönüşüyor.

Bergen!

Bergen!

Yengeçsen eğer, kalbinin üstüne kırılgan yazmak lazım. Bergen gibi acının zarif tarafındasın. Seni en çok sevdiğin insanlar yaralar ama onlardan da en son vazgeçen sen olursun. Geriye dönüp geçmişi izlemek, eski mesajları karıştırmak, ağlarken fonda hafif müzik açmak… Bunlar senin uzmanlık alanın. Arabesk senin için sadece müzik değil, içsel arşiv çalışması gibi. 'Benim için üzülme' demek yerine duygularını sahneye koyup yaşarsın.

Orhan Gencebay!

Orhan Gencebay!

Asil duruş, sağlam karakter, yüksek tavanlı duygular… Aslansan Orhan Gencebay gibisin. 'Batsın Bu Dünya' diyecek kadar öfkelisin ama o öfkenin arkasında koca bir sevgi var. Sahne senin yerin ve dikkat çekmekten korkmazsın ama kolay kolay da kimseyi hayatına almazsın. İlişkide gururun her zaman ön planda. Seni kırarlarsa affetsen bile aynı yakınlığı vermezsin. Arabesk senin için yüce gönüllülükle dramatik cümlelerin karışımı gibi.

Güllü!

Güllü!

Titiz, planlı ama duygusal… Başaksan Güllü gibisin. Duygularını her zaman göstermeyebilirsin ama içinde çığlıklar kopar. “Kopamam Senden” diyecek kadar aşkı derinden yaşarsın ama bunu bile düzgün bir çerçevede yaşamaya çalışırsın. Dobra ama yumuşaksın, mantıklı ama kolay kolay unutamazsın. Arabesk senin elinde düzenli bir dram haline geliyor. Ağlasan da rimelin akmaz çünkü önlemini önceden almışsındır.

Ebru Gündeş!

Ebru Gündeş!

Teraziysen estetik ve duygunun tam ortasındasın. Ebru Gündeş gibi... Hem zarif hem yaralı. “Çağırın Gelsin” dediğin çok olmuştur ama o kararı bile üç gün düşünmüşsündür. İnsanların seni sevmesi kolay çünkü ne sert ne yumuşaksın. Her şeyden biraz, ama dengeli… Aşkı da, hüznü de, öfkeyi de güzel yaşarsın. Arabesk senin için ağlamaktan çok ağlayarak güçlenmek gibi. Gözyaşın sussa da kalbin hâlâ fonda o şarkıyı mırıldanır.

Hakan Taşıyan!

Hakan Taşıyan!

Akrepsen kimse seni kolay kolay çözemez. Sessizsin ama o sessizlikte koca bir kasırga yatıyor. Hakan Taşıyan gibi… Dışarıya duvar, içeriye yangın. Sevdiğini kimseye ezdirmezsin ama kırılırsan da öyle bir koparsın ki o ilişki toprağa gömülür. Arabesk senin için sadece aşk değil, gurur, güç ve intikam üçlüsünün birleşimi gibi. “Hadi Git” dediğinde aslında kal demek istiyorsun ama bunu bile kimse anlamıyor...

Ferdi Tayfur!

Ferdi Tayfur!

Yay burcuysan özgürlüğüne düşkünsün ama kalbin şaşırtıcı derecede yumuşak. Ferdi Tayfur gibi... Yolda yürürken bile kafanda eski bir anı döner durur. Aşkı yaşarsın ama sıkılmaktan da korkarsın. Karşındaki seni kısıtlamaya çalışırsa hemen savunmaya geçersin. Arabesk seninle biraz daha nostaljik bir hal alıyor; biraz eski kasaba, biraz buruk mutluluk. Eğlenceli görünsen de bir “Çeşme” çalsın, bir anda gözün uzaklara dalar.

Bülent Ersoy!

Bülent Ersoy!

Kurallar, çizgiler, duruş… Oğlaksan sahneye ceketle çıkarsın ama içinden bir Diva çıkar. Bülent Ersoy gibi… Disiplininle, öz saygınla her şeyi kontrol altında tutmak istersin. Ama konu aşksa, o kontrollü tavır yerle bir olur. Gururunun elinden tutan kalbine hâlâ laf anlatmaya çalışıyorsun. Arabesk seninle biraz tiyatro gibi: her replik yerli yerinde ama sahne çok dramatik.

Müslüm Gürses!

Müslüm Gürses!

Kova burcuysan Müslüm Baba'nın tam kendisisin, ama klasik versiyonu. Kuralları yıkarsın, ezberleri bozarsın ama duygudan asla taviz vermezsin. “Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi?” sorusunun cevabını sen bilemezsin, çünkü sen sevdin mi standardın üstünde seversin. Kalabalıkta yalnız kalmayı başarırsın, çünkü senin kafanın içi zaten dolu. Arabesk seninle biraz felsefik, biraz karamsar ama kesinlikle özgün.

Kamuran Akkor!

Kamuran Akkor!

Balık burcuysan gerçek hayat seni yorar, çünkü senin ruhun başka bir frekansta çalışıyor. Duyguların derin, sevdan eski Türk filmlerindeki gibi biraz dramatik ama çok içten. Kamuran Akkor gibi… Nazik, zarif, sesiyle değil kalbiyle konuşan birisin. Aşkı gözlerinde taşırsın, kimse fark etmese bile içten içe hep sevmeye devam edersin. Sende biraz yalnızlık var ama onu bile romantikleştirebiliyorsun. 'Falcı' dinlediğinde gözlerin doluyorsa, işte oradasın. Arabesk seninle masalsı, biraz eski zamanlardan, biraz yarım kalmış mektuplardan ibaret. Kimseye söylemesen de hâlâ affetmediğin biri olabilir.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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