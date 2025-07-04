Burcuna Göre Hangi Arabesk Şarkıcısın?
Arabesk dediğin sadece dert değil, karakter meselesi... Kimi aşkı dramatize eder, kimi yalnızlığı sahneye taşır. Kimimiz kırıldığında içine kapanır, kimimiz megafonla isyan eder. Peki senin burcun hangisine daha yakın?
Acıyı nasıl yaşıyorsun? Sessizce mi? Haykırarak mı? Yoksa “İçimden ağladım, siz görmemişsiniz.” diyerek mi? Burcunu seç ve öğren!
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Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
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Şimdi de yaşını öğrenelim.
Burcunu seçer misin?
İbrahim Tatlıses!
Kibariye!
Mahsun Kırmızıgül!
Bergen!
Orhan Gencebay!
Güllü!
Ebru Gündeş!
Hakan Taşıyan!
Ferdi Tayfur!
Bülent Ersoy!
Müslüm Gürses!
Kamuran Akkor!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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