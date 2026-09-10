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Kahve ve Su Takıntısı Oldukça Fazlaydı: Kim Bu Sanatçı?

etiket Kahve ve Su Takıntısı Oldukça Fazlaydı: Kim Bu Sanatçı?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
10.09.2026 - 20:01
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Sabah kahvesini tamı tamına 60 çekirdekle demlerdi.

Her sabah kahvesini hazırlarken tam olarak 60 adet kahve çekirdeği sayar, eksik veya fazla çıkarsa hepsini yeniden sayıp baştan demlerdi.

Beste yaparken kafasından aşağıya buz gibi su dökerdi.

Çalışırken zihnini taze tutmak ve odaklanmak için ellerini ve kafasını lavaboda soğuk suya sokar, sık sık kovalardan başından aşağı buzlu su dökerdi.

Pek çok kez komşularıyla su yüzünden mahkemelik oldu.

Kafasından aşağı su dökme alışkanlığı nedeniyle suyun zemin tahtalarından alt kata sızması sonucu ev sahipleriyle sürekli tartışır, sık sık ev değiştirmek zorunda kalırdı.

Banyodayken kendi kendine bağırarak besteler yapardı.

Yıkanırken veya ellerini yıkarken yüksek sesle mırıldanır, ritim tutar ve bağırarak melodiler üretirdi.

Yürüyüş yaparken yanında hep defter taşırdı.

Viyana ormanlarında saatlerce yürür, aklına gelen melodileri kaçırmamak için cebindeki nota defterine anında not alırdı.

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Masa düzeni konusunda çok ama çok titizdi.

Viyana ormanlarında saatlerce yürür, aklına gelen melodileri kaçırmamak için cebindeki nota defterine anında not alırdı.

Ve öfke nöbetleriyle tanınırdı.

Hizmetçilerini sürekli eşya fırlatarak kovar, garsonlar yemeği geç getirdiğinde tabağı duvara çarparak restoranı terk ederdi.

Peki kim bu sanatçı?

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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