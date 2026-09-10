Kahve ve Su Takıntısı Oldukça Fazlaydı: Kim Bu Sanatçı?
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Sabah kahvesini tamı tamına 60 çekirdekle demlerdi.
Beste yaparken kafasından aşağıya buz gibi su dökerdi.
Pek çok kez komşularıyla su yüzünden mahkemelik oldu.
Banyodayken kendi kendine bağırarak besteler yapardı.
Yürüyüş yaparken yanında hep defter taşırdı.
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Masa düzeni konusunda çok ama çok titizdi.
Ve öfke nöbetleriyle tanınırdı.
Peki kim bu sanatçı?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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