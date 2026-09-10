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Yeni Mevsime Yeni Playlist: Eylül Modunu Aç

etiket Yeni Mevsime Yeni Playlist: Eylül Modunu Aç

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
10.09.2026 - 16:01
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Serinleyen havalar, uzayan akşamlar ve biraz nostalji... Eylül ayının o tatlı hüznünü en güzel anlatan şarkıları senin için seçtik.

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Pinhani - Dön Bak Dünyaya

Balkonda oturup rüzgarın hızını ölçerken arkada çalması gereken o yegane parça; hani şu her şeyi bırakıp gitme isteğiyle dolup taştığımız anların fon müziği olan Pinhani, Kavak Yelleri günlerinden beri hayatımızın tam merkezinde ve bu eylülde de bizi şaşırtmayarak geçmişe olan özlemimizi burun direğimizi sızlata sızlata yüzümüze vuruyor.

Kalben - Sadece

Yalnızlığın aslında ne kadar hafif ve şifalı bir şey olduğunu hatırlatan bu parça, kalabalıklar içinde kendi kabuğuna çekilmek istediğin o eylül akşamlarında resmen bir sığınak görevi görüyor; Türk akustik sahnesinin o en içten, hikaye anlatıcısı kraliçesi Kalben ise pürüzsüz vokaliyle seni sanki sadece senin için söylüyormuş gibi bir odada ağırlıyor.

Canozan & Sedef Sebüktekin - Öyle Kolay Aşık Olmam

Yeni nesil Türkçe indie sahnesinin birbirine en çok yakışan iki ismini bir araya getiriyor; Canozan'ın yumuşacık gitarları ve Sedef'in kadife sesi sonbahar sabahlarında sana eşlik etmek için can atıyor.

Teoman - Paramparça

Şehir hayatının o tanıdık, insanı yoran varoluşsal sancılarını ve eylülün getirdiği kırgınlıkları en iyi özetleyen bu zamansız rock klasiği.

Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sandal

Deniz kenarında tek başına yürürken yazın bitişine hafif tempolu ama içi buruk bir veda etmek istersen aradığın o parça tam olarak bu.

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Taylor Swift - cardigan

Eski, çok sevdiğin bir sonbahar kazağına sarınmışsın gibi hissettiren o sıcak ama bir o kadar da içini acıtan güven duygusunun şarkısı; pop dünyasının zirvesindeyken pandemi döneminde kabuğuna çekilip 'folklore' albümüyle indie-folk dünyasına adım atan Taylor Swift'in o şairane ve derin söz yazarlığının en büyük kanıtı.

Lana Del Rey - Mariners Apartment Complex

Denizin buz gibi soğuduğu, rüzgarın sahildeki kumları savurduğu terk edilmiş sahil kasabalarında tek başına yürüme hissi veren bu sinematik parça, melankolinin modern dünyadaki kraliçesi Lana Del Rey’in 1960'lar Amerika nostaljisiyle bezeli o puslu, vintage dünyasının kapılarını eylül ayı boyunca senin için aralıyor.

Kings of Convenience - Misread

Sabahın o ilk serinliğinde balkonda otururken gelen, telaşsız ve aslında sonbaharın o kadar da kötü olmadığını fısıldayan optimist bir eylül enerjisi.

The Paper Kites - Bloom

İçini saf bir sevgiyle dolduran ve sakin bir pazar sabahı yataktan asla çıkmak istememene sebep olacak o huzur dolu parça.

Sufjan Stevens - Mystery of Love

'Call Me by Your Name' filmiyle hafızalarımıza kazınan çok yönlü dahi Sufjan Stevens, folk müziğin bu en zarif örneğiyle seni eylül rüzgarlarında adeta sürüklüyor.

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Birsen Tezer - Balıkesir

Türk müziği motifleriyle öyle asil bir şekilde harmanlıyor ki Birsen Tezer, o büyüleyici ve zamansız ses rengiyle seni bu dünyadan alıp bambaşka bir yere götürüyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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