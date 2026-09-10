Yeni Mevsime Yeni Playlist: Eylül Modunu Aç
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Serinleyen havalar, uzayan akşamlar ve biraz nostalji... Eylül ayının o tatlı hüznünü en güzel anlatan şarkıları senin için seçtik.
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Pinhani - Dön Bak Dünyaya
Kalben - Sadece
Canozan & Sedef Sebüktekin - Öyle Kolay Aşık Olmam
Teoman - Paramparça
Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sandal
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Taylor Swift - cardigan
Lana Del Rey - Mariners Apartment Complex
Kings of Convenience - Misread
The Paper Kites - Bloom
Sufjan Stevens - Mystery of Love
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Birsen Tezer - Balıkesir
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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