Yeni Mevsime Yeni Playlist: Eylül Modunu Aç

Yalnızlığın aslında ne kadar hafif ve şifalı bir şey olduğunu hatırlatan bu parça, kalabalıklar içinde kendi kabuğuna çekilmek istediğin o eylül akşamlarında resmen bir sığınak görevi görüyor; Türk akustik sahnesinin o en içten, hikaye anlatıcısı kraliçesi Kalben ise pürüzsüz vokaliyle seni sanki sadece senin için söylüyormuş gibi bir odada ağırlıyor.