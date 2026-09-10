Aşık Olduğunda Dinlenecek Fazla Romantik Şarkılar
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Kalbin hızlı atıyor, yüzünde sürekli bir gülümseme var ve her şarkı biraz onu hatırlatıyor... İşte tam o aşık ruh haline yakışacak, romantizmin dozunu biraz artıracak şarkılarla geldik.
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Yalın - Yeniden
KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
Teoman - Sevdim Seni Bir Kere
Sezen Aksu - Kutlama
Yıldız Tilbe - Aşk Yok Olmaktır
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Kenan Doğulu - Tencere Kapak
Madrigal - Seni Dert Etmeler
Pinhani - Dünyadan Uzak
Nil Karaibrahimgil - Kanatlarım Var Ruhumda
Duman - Senden Daha Güzel
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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