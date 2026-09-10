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Aşık Olduğunda Dinlenecek Fazla Romantik Şarkılar

etiket Aşık Olduğunda Dinlenecek Fazla Romantik Şarkılar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
10.09.2026 - 12:01
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Kalbin hızlı atıyor, yüzünde sürekli bir gülümseme var ve her şarkı biraz onu hatırlatıyor... İşte tam o aşık ruh haline yakışacak, romantizmin dozunu biraz artıracak şarkılarla geldik.

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Yalın - Yeniden

Aşkın o ilk zamanlarındaki deli divane heyecanını bilirsin ya; hani kalbin göğüs kafesine sığmaz, yerinden çıkacak gibi çarpar. İşte Yalın tam olarak o saf ve coşkulu hissi anlatıyor bu şarkıda. Zaten adam bu ülkenin resmi aşk elçisi gibi bir şey; yıllardır çizgisini hiç bozmadan, sadece gitarıyla bile insanın içine işleyen şahane şarkılar yazıyor. Bu parçayı dinlerken içindeki o kıpır kıpır enerjiyi ve 'iyi ki hayatımdasın' duygusunu sonuna kadar hissediyorsun.

KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım

Elektro-pop tarzını Türkiye'ye acayip sevdiren bu ikili, modern sound'lar ile geleneksel romantizmi o kadar tatlı birleştiriyor ki şarkı hem sevgiline sıkıca sarılma isteği uyandırıyor hem de hafifçe ritim tutturuyor.

Teoman - Sevdim Seni Bir Kere

Bu parça tam bir 'artık geri dönüşü yok, ben bu insana fena tutuldum ve teslim oldum' itirafı aslında. İçinde biraz melankoli barındırsa da aşkın o kaçınılmaz gücünü yüzümüze çok güzel vuruyor.

Sezen Aksu - Kutlama

Hayatına o doğru düzgün, ruhunu iyileştiren insan girdiğinde üstünden kocaman bir yük kalkar ve derin bir nefes alıp şükredersin ya, işte bu şarkı tam o rahatlama anı. Resmen kalbinin içinde havai fişekler patlıyor, her yer bayram yerine dönüyor gibi bir mutluluk hissi veriyor.

Yıldız Tilbe - Aşk Yok Olmaktır

Aşkın insanı tamamen ele geçirmesi, mantığını devre dışı bırakıp seni o duygunun içinde eritip yok etmesi vardır ya, tam o yoğun ve hipnotize edici hissi yaşatıyor.

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Kenan Doğulu - Tencere Kapak

Ruh ikizini bulduğunu fark ettiğin o tatlı anı ve 'biz gerçekten birbirimiz için yaratılmışız, tam oturduk' dedirten neşeli durumları anlatıyor.

Madrigal - Seni Dert Etmeler

Kendi hallerinde, acayip samimi bir indie-rock grubu olan Madrigal bu sahiplenme duygusunu muazzam aktarıyor. Şarkılarını yaparken hiç kasıntı durmuyorlar, sanki senin odanda oturmuşlar da karşılıklı dertleşiyormuşsunuz gibi çok sıcak bir havaları var.

Pinhani - Dünyadan Uzak

Sevgilinin omzuna başını yaslayıp derin bir nefes almak gibi sakinleştirici bir etkisi var. Kavak Yelleri dizisinden beri hayatımızın fon müziği olan Pinhani, o abartısız ve gösterişten uzak tavrıyla biliniyor.

Nil Karaibrahimgil - Kanatlarım Var Ruhumda

Nil her zamanki gibi o neşeli, yaratıcı ve alışılmadık şarkı sözleriyle içimizi açmayı başarıyor. Onun şarkıları insana her koşulda bir doz umut ve mutluluk aşılıyor, dünyayı tek başına fethedebilecekmişsin gibi harika bir özgüven veriyor.

Duman - Senden Daha Güzel

Dünyadaki hiçbir şeyin, hiçbir manzarayla kıyaslanamayacak kadar sevgilinden daha güzel olduğunu tüm dünyaya haykırmak istersin ya, tam o isyankâr romantizm.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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