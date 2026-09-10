Aşık Olduğunda Dinlenecek Fazla Romantik Şarkılar

Aşkın o ilk zamanlarındaki deli divane heyecanını bilirsin ya; hani kalbin göğüs kafesine sığmaz, yerinden çıkacak gibi çarpar. İşte Yalın tam olarak o saf ve coşkulu hissi anlatıyor bu şarkıda. Zaten adam bu ülkenin resmi aşk elçisi gibi bir şey; yıllardır çizgisini hiç bozmadan, sadece gitarıyla bile insanın içine işleyen şahane şarkılar yazıyor. Bu parçayı dinlerken içindeki o kıpır kıpır enerjiyi ve 'iyi ki hayatımdasın' duygusunu sonuna kadar hissediyorsun.