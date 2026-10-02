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Ocak Ayındaki Testte de Çıkmıştı: Çağla Boz'un Test Sonucunda Yine Yasaklı Madde Tespit Edildi

Ocak Ayındaki Testte de Çıkmıştı: Çağla Boz'un Test Sonucunda Yine Yasaklı Madde Tespit Edildi

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
02.10.2026 - 17:17
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında ev hapsi verilen oyuncu Çağla Boz'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre Boz'un yasaklı madde testi pozitif çıktı. Üstelik bu, oyuncunun dosyasındaki ilk pozitif sonuç değil.

Burak Doğan

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Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre Çağla Boz'un saç örneğinde yasaklı madde tespit edildi.

Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre Çağla Boz'un saç örneğinde yasaklı madde tespit edildi.

Ünlülere yönelik soruşturmada test sonuçları peş peşe ortaya çıkmaya devam ediyor. Burak Doğan'ın aktardığına göre Boz'un yasaklı madde testi pozitif çıktı, oyuncunun saç örneğinde kokain bulunduğu öğrenildi.

Saç testi, maddenin vücuttaki geçmiş izlerini kan ve idrar testine göre çok daha uzun bir süre boyunca gösterebiliyor. Çağla Boz'dan ya da avukatından sonuca ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Ocak ayındaki incelemede de aynı madde tespit edilmişti.

Ocak ayındaki incelemede de aynı madde tespit edilmişti.

Kör Nokta dizisindeki 'Gece' karakteriyle tanınan 27 yaşındaki oyuncu, 14 Eylül'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınmıştı. Operasyonda toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

2019'da New York Moda Haftası'nda podyuma çıkarak moda dünyasına adım atan Boz, ardından Sınır, Limit, Tozluyaka ve Nehir gibi yapımlarda rol almış, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.

Boz'un evinde yapılan aramada hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen oyuncu, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Ancak Çağla Boz'un adı bu soruşturmada ilk kez geçmiyordu. Oyuncu 16 Ocak'ta da gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nun 27 Ocak'ta tamamlanan incelemesinde kan ve saç örneklerinde kokain tespit edilmişti.

O dönem 8 şüpheliden 3'ünün testi pozitif çıkmıştı. Boz'un yanı sıra Koray Beşli ve Hakan Yıldız'ın örneklerinde de kokain bulunmuş, oyuncu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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