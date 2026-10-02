Ocak Ayındaki Testte de Çıkmıştı: Çağla Boz'un Test Sonucunda Yine Yasaklı Madde Tespit Edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında ev hapsi verilen oyuncu Çağla Boz'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre Boz'un yasaklı madde testi pozitif çıktı. Üstelik bu, oyuncunun dosyasındaki ilk pozitif sonuç değil.
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Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre Çağla Boz'un saç örneğinde yasaklı madde tespit edildi.
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Ocak ayındaki incelemede de aynı madde tespit edilmişti.
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