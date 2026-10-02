Ocak Ayındaki Testte de Çıkmıştı: Çağla Boz'un Test Sonucunda Yine Yasaklı Madde Tespit Edildi

Kör Nokta dizisindeki 'Gece' karakteriyle tanınan 27 yaşındaki oyuncu, 14 Eylül'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınmıştı. Operasyonda toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

2019'da New York Moda Haftası'nda podyuma çıkarak moda dünyasına adım atan Boz, ardından Sınır, Limit, Tozluyaka ve Nehir gibi yapımlarda rol almış, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.

Boz'un evinde yapılan aramada hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen oyuncu, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak Çağla Boz'un adı bu soruşturmada ilk kez geçmiyordu. Oyuncu 16 Ocak'ta da gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nun 27 Ocak'ta tamamlanan incelemesinde kan ve saç örneklerinde kokain tespit edilmişti.

O dönem 8 şüpheliden 3'ünün testi pozitif çıkmıştı. Boz'un yanı sıra Koray Beşli ve Hakan Yıldız'ın örneklerinde de kokain bulunmuş, oyuncu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.