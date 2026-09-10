Lady Gaga'nın En İyi Parçasını Oylarınızla Seçelim!
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Biliyoruz bu soru oldukça zor... Ama bazı şarkıları var ki gerçekten de yıllar geçse bile aklımızda. Bu sefer de sizin oylarınızla Lady Gaga'nın en iyi şarkısını seçiyoruz!!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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