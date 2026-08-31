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Bugün İndirimde Neler Var? 31 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 31 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 13:05
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Gardıropları tazeleyen şık bluz ve polo tişörtlerden mutfakta glutensiz tarifleri kolaylaştıran yulaf unlarına, leke karşıtı güneş kremlerinden Philips'in sıfır yanık garantili kazanlı ütüsüne, kompakt Stanley termoslardan yarı fiyatına inen ikonik Puma sneakerlara kadar haftanın ilk fırsatları yayında.  

Bu içerik 31.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Kärcher SE 3 Compact halı ve koltuk yıkama makinesi %10 indirimle 9.499,00 TL yerine net 8.547,00 TL!

Kärcher SE 3 Compact halı ve koltuk yıkama makinesi %10 indirimle 9.499,00 TL yerine net 8.547,00 TL!

Kompakt taşınabilir gövdesi, derinlemesine püskürtmeli emiş gücü ve pratik temiz su/kirli su tanklarıyla halı, koltuk ve araç döşemelerindeki inatçı lekeleri anında temizleyen hijyenik yıkama makinesi.

Karcher SE 3 Compact Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

Philips PerfectCare 8000 Serisi buhar kazanlı ütü son 365 günün en düşüğü net 22.633,00 TL!

Philips PerfectCare 8000 Serisi buhar kazanlı ütü son 365 günün en düşüğü net 22.633,00 TL!

OptimalTEMP teknolojisiyle sıfır yanık garantisi sunan, 215g sürekli buhar gücü, 1.4 litrelik su haznesi ve SteamGlide Elite tabanıyla kırışıklıkları anında açan profesyonel kazanlı ütü.

Philips PerfectCare 8000 Serisi Buhar Kazanlı Ütü (PSG8300/20)

Wefood glutensiz tam yulaf unu sepette %45 indirimle 410,00 TL yerine net 225,50 TL!

Wefood glutensiz tam yulaf unu sepette %45 indirimle 410,00 TL yerine net 225,50 TL!

Çölyaklılar ve glutensiz beslenenler için çapraz bulaşma olmadan üretilen, kek, ekmek ve krep tariflerine besleyicilik katan 300 gramlık tam yulaf unu.

Wefood Glutensiz Tam Yulaf Unu 300g

Stanley Quencher 1.18 litre pipetli paslanmaz çelik termos bardak net 1.489,90 TL!

Stanley Quencher 1.18 litre pipetli paslanmaz çelik termos bardak net 1.489,90 TL!

Geniş hacmi, araç içi bardaklıklara tam oturan ergonomik tabanı, ergonomik kulpu ve soğuk içecekleri gün boyu buz gibi tutan FlowState kapağıyla ikonik termos.

STANLEY Quencher FlowState Pipetli Termos Bardak 1.18 L

Buratti pamuklu ekru polo yaka erkek tişört net 499,99 TL!

Buratti pamuklu ekru polo yaka erkek tişört net 499,99 TL!

Nefes alabilen %100 pamuklu dokusu, klasik düğmeli polo yakası ve zarif ekru rengiyle her kombine kolayca uyum sağlayan rahat kalıplı erkek tişört.

Buratti Pamuklu Kısa Kollu Düğmeli Erkek Polo T-Shirt Ekru

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Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB yapay zeka telefonu son 365 günün en düşüğü 72.999,00 TL yerine net 69.999,00 TL!

Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB yapay zeka telefonu son 365 günün en düşüğü 72.999,00 TL yerine net 69.999,00 TL!

Gelişmiş Galaxy AI yapay zeka özellikleri, 200MP profesyonel kamerası, dahili S Pen kalemi, 12GB RAM, 512GB geniş depolama alanı ve dayanıklı titanyum mavi kasasıyla üst düzey performans sunan amiral gemisi akıllı telefon.

Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/512GB Titanyum Mavi (Samsung Türkiye Garantili)

Penti çocuk koleksiyonunda yeni sezona özel 2 al 1 öde fırsatı!

Penti çocuk koleksiyonunda yeni sezona özel 2 al 1 öde fırsatı!

Miniklerin hassas tenine uygun yumuşacık pijama takımlarından renkli çoraplara, iç giyimden konforlu ev giyimine kadar tüm Penti çocuk ürünlerinde sepetleri ikiye katlayan kampanya.

Penti Çocuk Koleksiyonu Ürünleri

The Champ Clothing Pinterest tarzı oversize sweatshirt'lerde 4 al 3 öde fırsatı!

The Champ Clothing Pinterest tarzı oversize sweatshirt'lerde 4 al 3 öde fırsatı!

The Champ Clothing Kadın & Unisex Oversize Sweatshirt Modelleri

Clinique Almost Lipstick Black Honey ikonik ruj sepete özel 1.539,00 TL yerine net 1.154,25 TL!

Clinique Almost Lipstick Black Honey ikonik ruj sepete özel 1.539,00 TL yerine net 1.154,25 TL!

Her dudak tonuna özel eşsiz bir bordo-mürdüm ışıltısı kazandıran, hafif parlak, nemlendirici etkili ve doğal bitişli kült makyaj favorisi.

Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey 1.9g

Selpak el ve yüz havlularında 2 al 1 öde fırsatı!

Selpak el ve yüz havlularında 2 al 1 öde fırsatı!

Banyo ve mutfaklarda tek kullanımlık hijyen sağlayan, ekstra emici ve dayanıklı dokusuyla ıslakken dağılmayan pratik Selpak kağıt el ve yüz havlularında sepeti dolduran kampanya.

Selpak Kağıt El ve Yüz Havlusu Çeşitleri

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Lela dik yaka omuz büzgülü beyaz kadın bluz net 374,99 TL!

Lela dik yaka omuz büzgülü beyaz kadın bluz net 374,99 TL!

Vücuda tam oturan slim fit kesimi, modern dik yaka formu ve omuzlarındaki zarif büzgü detaylarıyla hem jean'lerle hem kumaş pantolonlarla şık duran beyaz bluz.

Lela Slim Fit Dik Yaka Omuz Büzgülü Kadın Bluz Beyaz

Dermoten Suncare+ SPF50 leke karşıtı güneş kremi %20 indirimle 799,90 TL yerine net 639,92 TL!

Dermoten Suncare+ SPF50 leke karşıtı güneş kremi %20 indirimle 799,90 TL yerine net 639,92 TL!

Güneş kaynaklı koyu leke görünümünü engellemeye yardımcı olan zengin formülü ve yüksek SPF50 koruma kalkanıyla lekeli ciltlere özel yüz bakım kremi.

Dermoten Suncare+ SPF50 Lekeli Ciltler İçin Güneş Kremi

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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