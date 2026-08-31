Bugün İndirimde Neler Var? 31 Ağustos 2026 Günün Fırsatları
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Gardıropları tazeleyen şık bluz ve polo tişörtlerden mutfakta glutensiz tarifleri kolaylaştıran yulaf unlarına, leke karşıtı güneş kremlerinden Philips'in sıfır yanık garantili kazanlı ütüsüne, kompakt Stanley termoslardan yarı fiyatına inen ikonik Puma sneakerlara kadar haftanın ilk fırsatları yayında.
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Philips PerfectCare 8000 Serisi buhar kazanlı ütü son 365 günün en düşüğü net 22.633,00 TL!
Wefood glutensiz tam yulaf unu sepette %45 indirimle 410,00 TL yerine net 225,50 TL!
Stanley Quencher 1.18 litre pipetli paslanmaz çelik termos bardak net 1.489,90 TL!
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