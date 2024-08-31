Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Futbolun yıldız isimlerinden Vinicius Junior ve ünlü oyuncu Ester Expósito’nun aşk yaşadığı haberleri duyanların ağzını açık bırakmıştı hatırlarsanız. Güzel ismin nispet yaparcasına sevgilisini övmesi ise goygoycuların diline düştü.
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Bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı pozda parmağındaki yüzüğü emoji ile sakladığı fark edilen Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandığı iddia edilmişti. Eski sevgilisi Justin Bieber'ın baba olmasının ardından The Sun gazetesi Gomez'in evlilik yolunda ilk adımı attığını iddia etti.
Amerikalı şarkıcı Mariah Carey, hem annesi Patricia'nın hem de ablası Alison'ın aynı gün vefat ettiğini açıkladı. Ölüm nedenleri hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.
Model Bella Hadid, şehir hayatını terk ederek Teksas’ta yeni sevgilisi Adan Banuelos’un beş tekerlekli karavanında yaşamaya başladı. Banuelos, Hadid’in fedakarlığı ve karavan hayatına sağladığı uyumla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti!
Çocuk yaşına rağmen tarzı nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken Beyonce'nin kızı 12 yaşındaki Blue Ivy, dikkat çekici görünümleriyle tartışma konusu oldu.
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Duygusal ve melankolik müziğiyle tanınan Lana Del Rey’in aşk hayatı, zaman zaman medyanın dikkatini çekiyor. Son yıllarda ilişkilerinde dikiş tutturamayan ve sıkça aşk hayatıyla gündeme gelen Del Rey, bu kez sürpriz bir gelişme ile karşımıza çıktı.
Jennifer Lopez’in Ben Affleck’e boşanma davası açmasının ardından, Affleck’in ünlü Kennedy ailesinin üyesi Kathleen ‘Kick’ Kennedy ile aldatıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak, Ben Affleck’in sözcüsü Jen Allen, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.
81. Venedik Film Festivali'nde, Pablo Larrain'in yönettiği ve Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı ve Haluk Bilginer'in de oyuncu kadrosunda bulunduğu "Maria" filmi büyük ilgi gördü. Gecenin gözde ismi Angelina Jolie güzelliği ile büyülerken ismin zayıflığı gözlerden kaçmadı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu olmanın yanı sıra Wanda Nara ile yaşadığı oldukça çalkantılı aşk hayatıyla magazin figürü haline gelen Mauro Icardi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığı paylaşımıyla sosyal medya gündemine yerleşti.
Namı diğer Barbie, Margot Robbie ve eşi Tom Ackerly bebek haberi ile tüm dünyayı şaşırtmış ve müjdeli haber kısa süre içinde gündeme oturmuştu hatırlarsanız. Bebeğe doyduğumuz bu senede ise kucaklarına alacakları çocuğun cinsiyeti ayrı bir merak konusu oldu! Gelin hamilelerde karın şekli rivayetiyle cinsiyet tahminini Margot Robbie'de deneyelim!
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