Beyonce'nin Yaşından Büyük İşlere Kalkışan Kızı Blue Ivy'nin Henüz 12 Yaşında Olduğuna İnanamayacaksınız!
Beyonce'nin Yaşından Büyük İşlere Kalkışan Kızı Blue Ivy'nin Henüz 12 Yaşında Olduğuna İnanamayacaksınız!
Çocuk yaşına rağmen tarzı nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken Beyonce'nin kızı 12 yaşındaki Blue Ivy, dikkat çekici görünümleriyle tartışma konusu oldu.
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve moda ikonu Beyoncé, hem müzik dünyasında hem de stil dünyasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Son dönemdeki projeleri ve etkileyici dönüşümüyle dikkat çeken Beyoncé, hem sahne performansları hem de stil seçimleriyle adından söz ettiriyor.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Beyoncé ve rapçi Jay-Z, müzik endüstrisinin en güçlü çiftlerinden biri olarak biliniyor. 2008 yılında evlenen Beyoncé ve Jay-Z, uzun süreli ilişkileri ve başarılı kariyerleriyle sıkça gündeme geliyor.
Beyoncé ve rapçi Jay-Z, sadece müzik dünyasında değil, aile hayatlarında da büyük bir dikkat çekiyor. Üç çocuğu bulunan çiftin ilk kızı Blue Ivy ise ailenin gözde üyelerinden biri olmaya devam ediyor.
2012 yılında doğan Blue Ivy, çocukluğundan itibaren ebeveynlerinin dünyaca ünlü projelerinde de sık sık yer aldı. 2019 yılında, Blue Ivy, Grammy Ödülleri'nde ilk ödülünü kazandı, bu da onun yetenekleri ve başarılarıyla ne kadar etkileyici bir çocuk olduğunu herkese kanıtladı!
12 yaşına basan Blue Ivy Carter geçtiğimiz sene annesiyle birlikte sahneye çıktı. Henüz 11 yaşındayken 'Rönesans' adlı dünya turnesinin ortasında 80 bin kişinin önünde verdiği konserle Parisli seyirciyi büyülemişti!
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Blue Ivy, 'Mufasa: Aslan Kral'da Nala'nın kızı Kiara’yı seslendirerek Hollywood'a 12 yaşında giriş yapacak... Küçük yaşta annesi ve babası sayesinde kendisinden büyük işlere kalkışan Blue Ivy'nin son hali ise dikkat çekmeye devam ediyor.
Henüz 12 yaşında olmasına rağmen giyimi, takıları ve makyajıyla neredeyse 18 yaşında gözüken isim sosyal medya kullanıcılarından tepki çekiyor!
"Vay canına, bu çocuklar artık 5-10 iş günü içinde büyüyorlar"
"daha yeni doğmamış mıydı"
"Bu ünlülerin çocukları nasıl bu kadar hızlı büyüyor? Geçen sene 10 yaşında falan değil miydi? Kelimenin tam anlamıyla büyümelerini izledik."
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"Zaman nasıl geçti? Kendimi çok yaşlı hissediyorum."
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