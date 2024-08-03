Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Disney dizileriyle büyük bir üne kavuşan Selena Gomez ve Miley Cyrus’un, üç popüler dizinin birleştiği özel bir bölümde neden birlikte kamera karşısına çıkmadıkları yıllar sonra ortaya çıktı. İkili arasındaki gerilimin yanı sıra, bu durumun ardında yatan gerçekler herkesin tahmin edemeyeceği kadar şaşırtıcı!
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Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı ile sağlık sorunları yüzünden sektöre duygusal bir geri dönüş yapan Halsey, Britney Spears'ı ilham kaynağı olarak aldığı bir klip yayınlamıştı. Ardından Spears'ın tepkisi olay olmuştu. Kısa sürede alevlenen kaos hemen tatlıya bağlandı!
Birliktelikleriyle gündeme oturan ardından evlilikleriyle gözde bir çift haline gelen Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti evlat edindikleri çocuklarıyla da çok konuşulmuştu. Şimdilerde boşanma süreçleriyle manşetlerden düşmeyen ikilinin oğulları Pax trafik kazası geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hailey Bieber hamileliğini duyurduğu ilk günden beri yaptığı paylaşımlarla ilgi çekmeye devam ediyor. Hamilelikle birlikte yüzüne bambaşka bir ışıltı ve güzellik gelen isim her seferinde beğeni yağmuruna tutuluyor. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği pozlarla hamilelik çekimlerinde çığır açan isim bu sefer yaptığı paylaşımlarla bebeğin cinsiyeti konusunda merak uyandırdı. Gelin hamilelerde karın şekli rivayetiyle cinsiyet tahminini Hailey Bieber'da deneyelim!
Hollywood'un en ünlü isimlerinden biri olan başarılı oyuncu Angelina Jolie'nin 22 yaşında kendini kiralık katil tutarak öldürme planı dillere düştü.
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Rap dünyasının efsane ismi Eminem Mayıs ayında dünyaevine giren kızı Hailie Jade Scott'a çeyiz hediyesi olarak dudak uçuklayan bir fiyata ev hediye etti.
Daha önce de evlenme sürecine girip sonradan yüzük atan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti kendi ailelerini kurmalarının ardından aşklarına yenik düşmüş ve yıllar sonra birbirlerine kavuşmuştu. Hollywood'un gözde çiftlerinden biri olan ve son derece olaylı bir sürecin ardından dünyaevine giren ikili sık sık ayrılık iddialarına karışıyordu. Son zamanlarda gittikçe çatırdayan evliliğin son bulduğu kesinleşti!
İhanet iddialarıyla çalkalanan Barbara Palvin ve Dylan Sprouse evliliğinin çatırdadığı düşünülmüş fakat ikiden herhangi bir hamle gelmemişti. Çok yakıştırılan çiftimiz bu iddialara sessiz kalmayı tercih etmişti. Palvin çıkan haberlerden 2 ay sonra aşka gelerek yanıt verdi!
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