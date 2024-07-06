Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Victoria ve David Beckham, 1999'da görkemli bir düğünle evlendiler ve bugüni 25. evlilik yıldönümlerini kutladılar. Özel kutlamalarında düğünlerinde giydikleri mor kıyafetleri tercih eden çift, yaşlanmayan görünümleri ve kıyafetleriyle ilgi odağı oldu.
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"High School Musical" ile tanınan, en son "Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç" filmiyle dikkatleri üzerine çeken Vanessa Hudgens'in, ilk bebeğini dünyaya getirdiği öğrenildi.
Mukesh Ambani'nin oğlu için üç gün sürecek düğün töreni için hazırlıklar tamamlanmıştı. Düğün günü ortaya çıkan görüntüler büyük şaşkınlık yaratmıştı; geçtiğimiz aylarda Ambani'nin oğlu evlenmiş ve düğünde Rihanna performans sergilemişti. Şimdi ise kutlamalar için Justin Bieber harekete geçti!
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemi sarsmaya devam ediyor. Banyodaki oldukça özel görüntülerini kayda alan Wanda Nara'nın paylaşımı yürekleri ağza getirdi.
Olaysız bir günü geçmeyen, e haliyle yabancı basının gündeminden de bir an olsun düşmeyen Kanye West, geçtiğimiz saatlerde İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi!
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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, albüm kayıtlarına ara vereceğini duyurdu. Bu karar genç şarkıcının hayranlarını üzse de altında yatan sebep hepimizi heyecanlandırdı.
Eurovision 2015'in 2'ncisi olan Rus şarkıcı Polina Gagarina birçoğumuzun aklında yuhalanmalarıyla kalmıştı. Eurovision'daki birçok Rus şarkıcı gibi o da Rusya'nın özellikle 2014 yılında patlak veren politikalarından nasibini almış, birçokları ise Gagarina'nın haksız yere yuhalandığını söylemişti. Müzik dünyasına bomba gibi düşen gelişme ise bir hayli çok konuşulacak cinsten: İsveçli dijital müzik platformu Spotify, Gagarina'nın tüm şarkılarını platformdan kaldırdı!
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