Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ed Sheeran'ın Albüm Kayıtlarına Neden Ara Verdiğini Öğrenince İçimiz Kıpır Kıpır Oldu!

Ed Sheeran'ın Albüm Kayıtlarına Neden Ara Verdiğini Öğrenince İçimiz Kıpır Kıpır Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 13:58 Son Güncelleme: 05.07.2024 - 14:13

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, albüm kayıtlarına ara vereceğini duyurdu. Bu karar genç şarkıcının hayranlarını üzse de altında yatan sebep hepimizi heyecanlandırdı.

Gelelim detaylara...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ed Sheeran, müzik kariyerinde önemli bir adım atarak albüm kayıtlarına geçici olarak ara veriyor.

Ed Sheeran, müzik kariyerinde önemli bir adım atarak albüm kayıtlarına geçici olarak ara veriyor.

33 yaşındaki şarkıcının bu kararının sebebi ise ülke çapındaki okullarda müzik derslerine yönelik finansmanı artırmak için yeni bir proje başlatmış olması.

33 yaşındaki şarkıcının bu kararının sebebi ise ülke çapındaki okullarda müzik derslerine yönelik finansmanı artırmak için yeni bir proje başlatmış olması.

''Shape of You", " Thinking Out Loud", "Perfect" gibi hit şarkılarla genç yaşında zirveye yerleşen Sheeran, şimdi de gençlerin müzik eğitimine daha fazla kaynak aktarılmasını sağlamayı amaçlıyor.

''Shape of You", " Thinking Out Loud", "Perfect" gibi hit şarkılarla genç yaşında zirveye yerleşen Sheeran, şimdi de gençlerin müzik eğitimine daha fazla kaynak aktarılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Sheeran, bu adımı eski öğretmeninin 2018'de kendisine fon kesintileri konusunda ulaşmasının ardından attığını anlattı.

Sheeran, bu adımı eski öğretmeninin 2018'de kendisine fon kesintileri konusunda ulaşmasının ardından attığını anlattı.

Daha önce Suffolk'taki mezun olduğu Thomas Mills Lisesi'ne 170 bin sterlin bağışlayan şarkıcı, şimdi bu çabalarını ülke geneline yaymak için uğraşacak.

Daha önce Suffolk'taki mezun olduğu Thomas Mills Lisesi'ne 170 bin sterlin bağışlayan şarkıcı, şimdi bu çabalarını ülke geneline yaymak için uğraşacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yetenekli şarkıcı, proje hakkında şöyle konuştu:''Artık müzik finansmanına gerçekten ihtiyaç duyan daha fazla liseyi ziyaret ediyorum ve bunun ne kadar fark yarattığını görebilirsiniz.''

Yetenekli şarkıcı, proje hakkında şöyle konuştu:''Artık müzik finansmanına gerçekten ihtiyaç duyan daha fazla liseyi ziyaret ediyorum ve bunun ne kadar fark yarattığını görebilirsiniz.''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın