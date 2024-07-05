Ed Sheeran'ın Albüm Kayıtlarına Neden Ara Verdiğini Öğrenince İçimiz Kıpır Kıpır Oldu!
Ed Sheeran'ın Albüm Kayıtlarına Neden Ara Verdiğini Öğrenince İçimiz Kıpır Kıpır Oldu!
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, albüm kayıtlarına ara vereceğini duyurdu. Bu karar genç şarkıcının hayranlarını üzse de altında yatan sebep hepimizi heyecanlandırdı.
Gelelim detaylara...
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Ed Sheeran, müzik kariyerinde önemli bir adım atarak albüm kayıtlarına geçici olarak ara veriyor.
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33 yaşındaki şarkıcının bu kararının sebebi ise ülke çapındaki okullarda müzik derslerine yönelik finansmanı artırmak için yeni bir proje başlatmış olması.
''Shape of You", " Thinking Out Loud", "Perfect" gibi hit şarkılarla genç yaşında zirveye yerleşen Sheeran, şimdi de gençlerin müzik eğitimine daha fazla kaynak aktarılmasını sağlamayı amaçlıyor.
Sheeran, bu adımı eski öğretmeninin 2018'de kendisine fon kesintileri konusunda ulaşmasının ardından attığını anlattı.
Daha önce Suffolk'taki mezun olduğu Thomas Mills Lisesi'ne 170 bin sterlin bağışlayan şarkıcı, şimdi bu çabalarını ülke geneline yaymak için uğraşacak.
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Yetenekli şarkıcı, proje hakkında şöyle konuştu:''Artık müzik finansmanına gerçekten ihtiyaç duyan daha fazla liseyi ziyaret ediyorum ve bunun ne kadar fark yarattığını görebilirsiniz.''
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