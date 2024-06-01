Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Ortaya çıkan sayısız spekülsasyonun ardından Mart ayında kanser tedasvisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'un sağlık durumu hakkında endişe verici bilgiler paylaşıldı.
Geçtiğimiz sene oyuncu Dylan Sprouse ile dünyaevine giren güzel manken Barbara Palvin'in 17 yaşında bir içerik üreticisi ile adlatıldığı öğrenildi.
Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi herkesten gizli yaptıkları düğünleri sonrası ilk defa görüntülendi.
uudi Profesyonel Ligi takımlarından El-Hilâl'de top koşturan dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın kızının sevimli anları görenlerin gözlerinden kalpler çıkarttı!
Rapçi Nicki Minaj, sosyal medya paylaşımlarına göre bagajıyla ilgili bir olay nedeniyle Hollanda'da polis tarafından gözaltına alındı.
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İsrail-Filistin savaşı, 2023 yılının Ekim ayında başladı. Hamas'ın üç koldan İsrail'e sızmasının ardından İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırmaya başladı. İsrail'in Filistin'e yaşattığı zulüm devam ederken, dünyaca ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden ya da giyimleriyle Filistin'e destek mesajları yayınlamaya devam etti.
Filistin asıllı dünyaca ünlü kardeşler Bella Hadid ile Gigi Hadid kardeşler Filistin için 1 milyon dolar bağışladı.
Angelina Jolie, geçtiğimiz günlerde katıldığı müzikalde kameralara yakalandı. Jolie'nin görünüşündeki 'ilginç' değişiklik gözden kaçmadı.
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