Neymar'ın Sevimli Kızı Maive'nin Ekrana Kilitlendiği Anlar İçinizi Yumuşacık Yapacak!
Neymar'ın Sevimli Kızı Maive'nin Ekrana Kilitlendiği Anlar İçinizi Yumuşacık Yapacak!
Suudi Profesyonel Ligi takımlarından El-Hilâl'de top koşturan dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın kızının sevimli anları görenlerin gözlerinden kalpler çıkarttı!
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Şu sıralar Suudi Arabistan liginde top koşturan ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, günümüzün popüler sporcularından biri.
Futbol kariyeri dışında özel hayatıyla da konuşulan Neymar, geçtiğimiz aylarda yeniden baba olmuş ve kızına Maive adını vermişti.
Önceki evliliğinden 12 yaşında bir oğlu bulunan Neymar daha önce kızının annesi Bruna Biancardi'yi aldatmakla suçlanmış ve özür dilemişti. Anlayacağınız ünlü futbolcunun aşk hayatı bir hayli karışık...
Kızlarıyla ilk fotoğraflarını paylaşan çift müjdeli haberi Instagram'da paylaşarak, "Mavie'miz hayatımıza katıldı. Hoş geldin kızımız! Seni çok seviyoruz. Bizi seçtiğin için teşekkürler" notuyla duyurmuştu.
Babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken ve sevimliliğiyle milyonlarca beğeni alan Maive'nin ekrana kilitlendiği anlar ise kalpleri eritti!
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İşte o anlar 👇
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Maive ismin çok güzelmiş bebişim..