Gizlice Evlenmişlerdi: Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi Düğünlerinin Ardından İlk Kez Görüntülendi
Gizlice Evlenmişlerdi: Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi Düğünlerinin Ardından İlk Kez Görüntülendi
Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi herkesten gizli yaptıkları düğünleri sonrası ilk defa görüntülendi.
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Büyümüş de küçülmüş oyuncumuz Millie Bobby Brown, ekranlar önünde büyüyen ve şöhreti daha ilk başrolünde yakalayan oyunculardan biri.
Henüz 20 yaşında olan ünlü isim hepimizin bildiği gibi yaşından büyük gösteren giyimiyle ve tavırlarıyla sık sık dillere düşüyor.
Yıldızını parlatan isim Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile birlikteliği, hatta nişanlanmasıyla da dillere fena düşmüş, "bu ne acele" yorumları gecikmemişti...
Geçtiğimiz günlerde aile arasında, gizli bir törenle evlendikleri ortaya çıkan ikili yine herkesi şaşırtmıştı.
Düğün haberi sonrası ilk defa el ele görüntülenen çiftimizin mutlulukları adeta yüzlerine yansıdı!
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2004 doğumlu genç oyuncumuzun 2000'ler modasına uygun giyinmesi de gözlerden kaçmadı...
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