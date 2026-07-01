BTK Verilerine Göre Türkiye'nin İnternet Alışkanlıkları Ne Durumda?
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu', dijital dünyadaki ekran bağımlılığımızı bir kez daha gözler önüne serdi. Yılın ilk çeyreğine ait veriler, Türk kullanıcıların internette geçirdikleri vaktin ezici bir çoğunluğunu sosyal medya ve video platformlarına ayırdığını gösteriyor. Toplam internet trafiği incelendiğinde, pastanın en büyük dilimini yüzde 40,6’lık oranla çevrim içi video devi YouTube kaptı. YouTube'un en yakın takipçisi ise yüzde 16 ile Instagram oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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