BTK Verilerine Göre Türkiye'nin İnternet Alışkanlıkları Ne Durumda?

Haberleşme tarafında ise ezber bozan bir değişim dikkat çekiyor. Anlık mesajlaşma kategorisinde kullanıcıların tercihi yüzde 58,5 ile Instagram oldu. Eski popülerliğini kaybettiği düşünülen Facebook yüzde 26,4 ile ikinci sırada yer alırken WhatsApp yüzde 7,3, Telegram ise yüzde 6,2’de kaldı.

Çevrim içi oyun kategorisinde PlayStation yüzde 25,4 ile ilk sıraya yerleşirken onu yüzde 24,1 ile PC oyun platformu Steam, yüzde 9,2 ile PUBG ve yüzde 6,7 ile League of Legends (LoL) takip etti. İnternet üzerinden sesli görüşme kategorisinde ise akla gelen ilk isim değişmedi: WhatsApp, yüzde 61,2’lik oranıyla uzun yıllardır süren liderliğini perçinledi.