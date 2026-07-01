article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
BTK Verilerine Göre Türkiye'nin İnternet Alışkanlıkları Ne Durumda?

BTK Verilerine Göre Türkiye'nin İnternet Alışkanlıkları Ne Durumda?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.07.2026 - 14:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu', dijital dünyadaki ekran bağımlılığımızı bir kez daha gözler önüne serdi. Yılın ilk çeyreğine ait veriler, Türk kullanıcıların internette geçirdikleri vaktin ezici bir çoğunluğunu sosyal medya ve video platformlarına ayırdığını gösteriyor. Toplam internet trafiği incelendiğinde, pastanın en büyük dilimini yüzde 40,6’lık oranla çevrim içi video devi YouTube kaptı. YouTube'un en yakın takipçisi ise yüzde 16 ile Instagram oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Canlı Yayında da Sosyal Medyada da Liderler Aynı

Canlı Yayında da Sosyal Medyada da Liderler Aynı

Yayın tabanlı (streaming) uygulamalara bakıldığında da sıralama bozulmadı. Bu kategoride YouTube yüzde 57,4 ile liderliğini korurken, onu yüzde 17,4 ile Instagram izledi. Son dönemin popüler platformu TikTok yüzde 5,6 ile üçüncü sıraya yerleşirken, dijital yayın platformu Netflix yüzde 5,5 ile dördüncü sırada kendine yer bulabildi.

Facebook Halen Daha Popüler

Facebook Halen Daha Popüler

Haberleşme tarafında ise ezber bozan bir değişim dikkat çekiyor. Anlık mesajlaşma kategorisinde kullanıcıların tercihi yüzde 58,5 ile Instagram oldu. Eski popülerliğini kaybettiği düşünülen Facebook yüzde 26,4 ile ikinci sırada yer alırken WhatsApp yüzde 7,3, Telegram ise yüzde 6,2’de kaldı. 

Çevrim içi oyun kategorisinde PlayStation yüzde 25,4 ile ilk sıraya yerleşirken onu yüzde 24,1 ile PC oyun platformu Steam, yüzde 9,2 ile PUBG ve yüzde 6,7 ile League of Legends (LoL) takip etti. İnternet üzerinden sesli görüşme kategorisinde ise akla gelen ilk isim değişmedi: WhatsApp, yüzde 61,2’lik oranıyla uzun yıllardır süren liderliğini perçinledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın