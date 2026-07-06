Brezilya'nın Norveç'e Elenmesinin Ardından Casemiro Gözyaşlarını Tutamadı

'Casemiro, şu an senin için bunu yapmak çok zor olacak biliyorum ama bir gerçek var ki; sahip olduğumuz ayrıcalıklar sayesinde hayatımız devam ediyor, değil mi? Dünya Kupası bizim için burada bitti ama hayat sürüyor. Üç ya da altı ay içinde yeniden yolumuza devam edeceğiz, bunu biraz unutacağız, sindireceğiz; tamamen arkamızda bırakmasak da bir şekilde kabulleneceğiz.

Öte yandan, Brezilya'daki çocukların çoğunluğu için gerçekler çok farklı; onların toparlanmak için böyle üç ya da altı aylık geniş zamanları yok. Birçoğu, hatta aslında neredeyse hepsi için —tıpkı geçmişteki senin gibi, geçmişteki Vinicius Junior gibi— sizler zamanında Rivaldo'nun, Ronaldo'nun kaybettiğini ve Dünya Kupası'ndan elendiğini izlediğinizde, umut tam o anda bitiyordu. Ama sen bir şekilde devam ettin, o insanların hayallerinin gözlerinin önünde uçup gittiğini görsen bile inanmaktan vazgeçmedin.

Ve şimdi o çocuklar orada, dostum; bizi izliyorlar, bu yenilgiyi onlar da hissediyorlar ama toparlanacak o zamana sahip değiller. İnanmayı bırakmamaları için şu an onlara ne söylemek istersin? Çünkü sen bir gün bile vazgeçmedin ve işte bu yüzden bugün buradasın. Bu kayıp ne kadar acı olsa da, şüphesiz gelecek bir zaferin parçasıdır.