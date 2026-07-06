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Brezilya'nın Norveç'e Elenmesinin Ardından Casemiro Gözyaşlarını Tutamadı

Brezilya'nın Norveç'e Elenmesinin Ardından Casemiro Gözyaşlarını Tutamadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.07.2026 - 17:33
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Dünya Kupası son 16 turunda turnuvaya iddialı bir şekilde gelen Brezilya Norveç'e elendi. Haaland'ın iki golüyle devrilen sambacılarda büyük hayal kırıklığı yaşandı. Bu hayal kırıklığı ve üzüntü oyunculara da yansıdı. Brezilya'nın önemli oyuncularından Casemiro ise maç sonu röportajında gözyaşlarına hakim olamadı.

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Maç sonu Casemiro'ya sorulan soru şöyleydi:

Maç sonu Casemiro'ya sorulan soru şöyleydi:

'Casemiro, şu an senin için bunu yapmak çok zor olacak biliyorum ama bir gerçek var ki; sahip olduğumuz ayrıcalıklar sayesinde hayatımız devam ediyor, değil mi? Dünya Kupası bizim için burada bitti ama hayat sürüyor. Üç ya da altı ay içinde yeniden yolumuza devam edeceğiz, bunu biraz unutacağız, sindireceğiz; tamamen arkamızda bırakmasak da bir şekilde kabulleneceğiz.

Öte yandan, Brezilya'daki çocukların çoğunluğu için gerçekler çok farklı; onların toparlanmak için böyle üç ya da altı aylık geniş zamanları yok. Birçoğu, hatta aslında neredeyse hepsi için —tıpkı geçmişteki senin gibi, geçmişteki Vinicius Junior gibi— sizler zamanında Rivaldo'nun, Ronaldo'nun kaybettiğini ve Dünya Kupası'ndan elendiğini izlediğinizde, umut tam o anda bitiyordu. Ama sen bir şekilde devam ettin, o insanların hayallerinin gözlerinin önünde uçup gittiğini görsen bile inanmaktan vazgeçmedin.

Ve şimdi o çocuklar orada, dostum; bizi izliyorlar, bu yenilgiyi onlar da hissediyorlar ama toparlanacak o zamana sahip değiller. İnanmayı bırakmamaları için şu an onlara ne söylemek istersin? Çünkü sen bir gün bile vazgeçmedin ve işte bu yüzden bugün buradasın. Bu kayıp ne kadar acı olsa da, şüphesiz gelecek bir zaferin parçasıdır.

Brezilya'nın orta saha oyuncusu Casemiro ise şu sözleri kullandı:

“Bu zor. Ben sadece ailemle olmak istiyorum. Elimizden geleni yaptık, ama hayallerimizi kaybettik… Tüm Brezilyalıları hayal kırıklığına uğrattık. Her zaman Dünya Kupası’nı kazanamayan nesil olarak hatırlanacağız”.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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