Brezilya'nın Norveç'e Elenmesinin Ardından Casemiro Gözyaşlarını Tutamadı
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Dünya Kupası son 16 turunda turnuvaya iddialı bir şekilde gelen Brezilya Norveç'e elendi. Haaland'ın iki golüyle devrilen sambacılarda büyük hayal kırıklığı yaşandı. Bu hayal kırıklığı ve üzüntü oyunculara da yansıdı. Brezilya'nın önemli oyuncularından Casemiro ise maç sonu röportajında gözyaşlarına hakim olamadı.
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Maç sonu Casemiro'ya sorulan soru şöyleydi:
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Brezilya'nın orta saha oyuncusu Casemiro ise şu sözleri kullandı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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