ABD’li Balogun'un Kırmızı Kart Cezasını İptal Eden FIFA’ya UEFA’dan Tepki

UEFA, FIFA’nın aldığı skandal karara tepki gösterdi.

UEFA’nın açıklamasında, “Dünkü karar kırmızı çizgiyi aştı. Futbol da diğer tüm sporlar gibi adil, dürüst ve şeffaf rekabetin temelini oluşturan kurallara dayanır. Bazen kurallar yoruma açıktır. Ancak bu durumda öyle değil. Kırmızı kartın ardından gelen en az bir maçlık otomatik men cezası, isteğe bağlı bir seçenek değildir ve uygulanması için yetkili bir merciin kararına ihtiyaç duymaz. Futbol dünyanın en sevilen sporudur. Dünyanın her yerinde aynı kurallarla oynandığı için güven verir. Hiçbir turnuva tamamen bağımsız değildir ve söz konusu turnuva Dünya Kupası ise oyunun bütünü üzerinde olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir. Eşi benzeri görülmemiş, akıl almaz ve hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz olan bu karar karşısında duyduğumuz şaşkınlığı ifade ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.