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ABD’li Balogun'un Kırmızı Kart Cezasını İptal Eden FIFA’ya UEFA’dan Tepki

etiket ABD’li Balogun'un Kırmızı Kart Cezasını İptal Eden FIFA’ya UEFA’dan Tepki

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2026 - 13:41
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FIFA, ABD Milli Takımı’nın golcüsü Folarin Balogun’un bir maçlık kırmızı kart cezasını ertelemişti. Kararda, ABD Başkanı Donald Trump’ın talebinin etkili olduğu iddia edilmişti. Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören Balogun, ABD’nin çeyrek finalde oynayacağı Belçika maçında forma giyecek.

FIFA’nın aldığı bu skandal karara bir tepki de UEFA’dan geldi. Açıklamada, “Eşi benzeri görülmemiş, akıl almaz ve hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz olan karar.” ifadeleri kullanıldı.

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FIFA, çok tepki çeken kararla ABD’nin golcüsü Balogun’un aldığı bir maçlık kırmızı kart cezasını iptal etti.

FIFA, çok tepki çeken kararla ABD’nin golcüsü Balogun’un aldığı bir maçlık kırmızı kart cezasını iptal etti.

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UEFA’dan FIFA’ya tepki gecikmedi.

UEFA’dan FIFA’ya tepki gecikmedi.

UEFA, FIFA’nın aldığı skandal karara tepki gösterdi. 

UEFA’nın açıklamasında, “Dünkü karar kırmızı çizgiyi aştı. Futbol da diğer tüm sporlar gibi adil, dürüst ve şeffaf rekabetin temelini oluşturan kurallara dayanır. Bazen kurallar yoruma açıktır. Ancak bu durumda öyle değil. Kırmızı kartın ardından gelen en az bir maçlık otomatik men cezası, isteğe bağlı bir seçenek değildir ve uygulanması için yetkili bir merciin kararına ihtiyaç duymaz. Futbol dünyanın en sevilen sporudur. Dünyanın her yerinde aynı kurallarla oynandığı için güven verir. Hiçbir turnuva tamamen bağımsız değildir ve söz konusu turnuva Dünya Kupası ise oyunun bütünü üzerinde olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir. Eşi benzeri görülmemiş, akıl almaz ve hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz olan bu karar karşısında duyduğumuz şaşkınlığı ifade ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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