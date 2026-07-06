ABD’li Balogun'un Kırmızı Kart Cezasını İptal Eden FIFA’ya UEFA’dan Tepki
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FIFA, ABD Milli Takımı’nın golcüsü Folarin Balogun’un bir maçlık kırmızı kart cezasını ertelemişti. Kararda, ABD Başkanı Donald Trump’ın talebinin etkili olduğu iddia edilmişti. Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören Balogun, ABD’nin çeyrek finalde oynayacağı Belçika maçında forma giyecek.
FIFA’nın aldığı bu skandal karara bir tepki de UEFA’dan geldi. Açıklamada, “Eşi benzeri görülmemiş, akıl almaz ve hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz olan karar.” ifadeleri kullanıldı.
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FIFA, çok tepki çeken kararla ABD’nin golcüsü Balogun’un aldığı bir maçlık kırmızı kart cezasını iptal etti.
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UEFA’dan FIFA’ya tepki gecikmedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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