Bölüm 10: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm

Ghostface Killah'ın 2000 yılında piyasaya sürdüğü Supreme Clientele, o dönem ciddi anlamda kan kaybetmeye başlayan Wu-Tang Clan efsanesini tek başına ipten alan epey sert bir kayıt. İşin arka planında sanatçının yeni teşhis edilen diyabet hastalığıyla boğuştuğu ve kafa dinlemek için Afrika'ya gittiği oldukça sorunlu bir süreç yatıyor. Bu kişisel buhranlar stüdyoya yansıdığında onu bambaşka bir kelime işçiliğine itmiş. RZA albümde baş yapımcı gibi görünse de aslında burada sıfırdan altyapı yapmak yerine diğer isimlerin hazırladığı taslakları alıp baştan aşağı yeniden kurgulayarak o meşhur pasaklı ve çiğ Wu-Tang tınısını yaratıyor. Nutmeg ve Apollo Kids gibi parçalara kulak verdiğinizde Ghostface'in klasik rap hikayeciliğini tamamen bir kenara itip soyut ve bilinçakışı bir teknikle mikrofona saldırdığını duyuyorsunuz. Anlamını çözmesi neredeyse imkansız olan bu sürreal tarz, altyapılardaki sıcak soul plaklarından alınma ses örnekleriyle birleştiğinde ortaya çok garip bir tezat çıkarıyor. Endüstrinin yavaş yavaş gösterişli kliplere ve plastik soundlara teslim olduğu bir dönemde hip-hop müziğinin o serseri ruhunu son derece zekice bir yöntemle masaya geri getiren çok sıkı bir mesai.