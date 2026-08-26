Bölüm 10: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm
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Rolling Stone dergisinin hazırladığı 'Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm' listesi müzik dünyasının en çok konuşulan ve referans alınan kaynaklarından biri. Bu bölümde listeye girmeyi başaran ve müzik tarihine yön veren albümleri detaylıca ele alıyoruz.
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410. The Beach Boys - Wild Honey
409. Grateful Dead - Workingman’s Dead
408. Motörhead - Ace of Spades
407. Neil Young - Everybody Knows This Is Nowhere
406. Magnetic Fields - 69 Love Songs
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405. Various - Nuggets: Original Artyfacts from the First Psychedelic Era
404. Anita Baker - Rapture
403. Ghostface Killah - Supreme Clientele
402. Fela Kuti and Africa 70 - Expensive Shit
401. Blondie - Blondie
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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