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Bisikletli Genç Saldırıya Uğramıştı: Aynı Parkta Bir Grup Yine Bisiklete Binmek İsteyen Bir Genci Tehdit Etti

Bisikletli Genç Saldırıya Uğramıştı: Aynı Parkta Bir Grup Yine Bisiklete Binmek İsteyen Bir Genci Tehdit Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 21:44

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Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bulunan bir parktaki bisiklet parkurunda bisikletini sürmek isteyen genç, parkta çocuklar olduğu için bisikletiyle parka girmesini istemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Detaylar burada paylaşmıştık;

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Aynı parkta yine bir genç, kendisini durduran bir grup tarafından “Benim çocuğuma burda bir şey olsun senin kafanı gözünü dağıtırım kimsede bir şey yapamaz.” sözleriyle tehdit edildi.

Aynı parkta yine bir genç, kendisini durduran bir grup tarafından “Benim çocuğuma burda bir şey olsun senin kafanı gözünü dağıtırım kimsede bir şey yapamaz.” sözleriyle tehdit edildi.

Oranın bisiklet parkuru olduğunu belirten genç “Burası dağ başı mı?” diyerek tepki gösterdi.

Oranın bisiklet parkuru olduğunu belirten genç “Burası dağ başı mı?” diyerek tepki gösterdi.

İşte o anlar;

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