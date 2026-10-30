Bir Yazılım Mühendisi İstanbul'un İzometrik Haritasını Çıkardı: Her Sokak Tek Tek Çizildi
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Bir yazılım mühendisi, İstanbul'u baştan sona çizimle yeniden yarattı.
Yahya Bedirhan Pak'ın hazırladığı İzometrik İstanbul, Avrupa ve Asya yakalarındaki sokakları ve binaları tek bir yakınlaştırılabilir haritada topluyor. Ticari amacı olmayan ücretsiz proje, X'te paylaşılmasının ardından büyük ilgi gördü; sitede aynı anda 1.500'den fazla kişinin gezindiği görülüyor.
İstanbul'un izometrik haritasında neler var?
Kaynağı İBB'nin 3B kent modeli
Şehri yapay zekâ çizdi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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