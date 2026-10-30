Bir Yazılım Mühendisi İstanbul'un İzometrik Haritasını Çıkardı: Her Sokak Tek Tek Çizildi

Haritada gezinirken binaların, yolların ve hatta arabalarla teknelerin bile tek tek çizildiğini görmek mümkün. Üstteki arama kutusuna bir yer adı yazarak doğrudan oraya gidilebiliyor.

Ekranın altında Ayasofya, Galata Kulesi, Boğaziçi Köprüsü, Büyükada, Çamlıca Kulesi, üç büyük kulübün stadyumları ve üniversiteler dahil 20 hazır nokta bulunuyor. Ayarlardan ilçe, bölge ve yer adı katmanları açılıp kapatılabiliyor; köşedeki küçük harita da nerede olduğunuzu gösteriyor. Site Türkçe ve İngilizce kullanılabiliyor.

Paylaş menüsünden ekrandaki görüntüyü kartpostal ya da baskı formatında kaydetmek, bağlantıyı kopyalamak veya X ve WhatsApp'ta paylaşmak da mümkün.