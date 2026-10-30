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Bir Yazılım Mühendisi İstanbul'un İzometrik Haritasını Çıkardı: Her Sokak Tek Tek Çizildi

Bir Yazılım Mühendisi İstanbul'un İzometrik Haritasını Çıkardı: Her Sokak Tek Tek Çizildi

Yapay Zeka
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 13:32
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Bir yazılım mühendisi, İstanbul'u baştan sona çizimle yeniden yarattı.

Yahya Bedirhan Pak'ın hazırladığı İzometrik İstanbul, Avrupa ve Asya yakalarındaki sokakları ve binaları tek bir yakınlaştırılabilir haritada topluyor. Ticari amacı olmayan ücretsiz proje, X'te paylaşılmasının ardından büyük ilgi gördü; sitede aynı anda 1.500'den fazla kişinin gezindiği görülüyor.

Kaynak

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Yahya Bedirhan Park isimli bir yazılım mühendisi, X hesabından İstanbul'un izometrik haritasını paylaştı.

İstanbul'un izometrik haritasında neler var?

İstanbul'un izometrik haritasında neler var?

Haritada gezinirken binaların, yolların ve hatta arabalarla teknelerin bile tek tek çizildiğini görmek mümkün. Üstteki arama kutusuna bir yer adı yazarak doğrudan oraya gidilebiliyor.

Ekranın altında Ayasofya, Galata Kulesi, Boğaziçi Köprüsü, Büyükada, Çamlıca Kulesi, üç büyük kulübün stadyumları ve üniversiteler dahil 20 hazır nokta bulunuyor. Ayarlardan ilçe, bölge ve yer adı katmanları açılıp kapatılabiliyor; köşedeki küçük harita da nerede olduğunuzu gösteriyor. Site Türkçe ve İngilizce kullanılabiliyor.

Paylaş menüsünden ekrandaki görüntüyü kartpostal ya da baskı formatında kaydetmek, bağlantıyı kopyalamak veya X ve WhatsApp'ta paylaşmak da mümkün.

Kaynağı İBB'nin 3B kent modeli

Kaynağı İBB'nin 3B kent modeli

Haritanın temelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 10 cm çözünürlüklü hava fotoğraflarından üretilen 3B İstanbul kent modeli var. Pak, modelin kendisini değil, sabit bir açıdan alınan görüntülerini kullandı ve bunları İBB Açık Veri Lisansı kapsamında yeniden çizdi.

Şehir toplam 22.042 karoya bölündü; deniz alanlarıyla birlikte bu sayı 24.601'e ulaştı. İBB'nin modeli kıyıda bittiği için denizlerde Google uydu görüntüleri kullanıldı ve bu görüntülerden 57.939 filigran temizlendi. Yer adları ve ilçe sınırları ise OpenStreetMap'ten geliyor.

Proje, New York için hazırlanan isometric.nyc ve Londra için hazırlanan tiny.london haritalarından ilham alıyor.

Şehri yapay zekâ çizdi

Şehri yapay zekâ çizdi

Çizim üslubunu belirlemek için Gemini, FLUX ve Qwen dahil çok sayıda yapay zekâ modeli denendi. Kaynak görüntüye en sadık kalan GPT Image 2.5 oldu, ancak bu model tüm şehri çizmek için fazla yavaş ve maliyetliydi.

Bu yüzden GPT Image 2.5 yalnızca 1.176 örnek çizim hazırladı ve bu örnekler tek tek elle onaylandı. Ardından açık kaynaklı Qwen-Image-2.1-Turbo bu örneklerle eğitildi ve şehrin tamamını çizdi. Çizim sırasında 16 adet RTX 5090 ve 20 adet RTX 3090 ekran kartı aynı anda çalıştı.

Pak, projeyi ağırlıklı olarak Claude Code yapay zekâ ajanlarının desteğiyle geliştirdiğini, Codex ve Cursor'dan da yardımcı olarak yararlandığını belirtiyor. Sitenin dokümantasyon sayfasında tüm süreç adım adım anlatılıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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